غنی سازی اوقات فراغت بسترساز شکوفایی استعدادهای گوناگون است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر اسماعیلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند اعلام کرد: لازم و مهم است با آگاهی و دقت هر چه بیشتر به برنامه ریزی در خصوص اجرای برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و جوانان در ایام تابستان اقدام کرد.

اسماعیلی گفت: بر پایی نمایشگاههای مختلف، برپایی جشن اعیاد در مناسبتهای مختلف فصل تابستان،نصب ست های ورزشی در پارکها، آماده سازی فضای مناسب پارکها، تجهیز شهربازی پارک کوثر، مشخص نمودن ایستگاههای ورزش صبحگاهی و غیره از جمله برنامه های این نهاد به منظور غنی سازی اوقات فراغت می باشد.

وی افزود: هدف از اجرای برنامه های اوقات فراغت توسعه نشاط و شادی ،کاهش استرس های روانی،بهبود گذران اوقات فراغت با بهره گیری از امکانات مناسب و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بیم مردم و جوانان است.

شهردار نهاوند از احداث پارک بانوان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: رویکرد اجتماعی در زمینه غنی سازی اوقات فراغت دین باوری،اخلاق مداری،خانواده محوری و استعداد یابی دانش آموزان خلاق است.

نادر اسماعیلی اعلام کرد: با توجه به نگاه ویژه مدیریت شهری برای پر کردن اوقات فراغت جوانان شهرداری نهاوند با همکاری دیگر ادارات اقدام به برگزاری برنامه هایی در این راستا نموده است.