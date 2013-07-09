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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

اسماعیلی:

غنی سازی اوقات فراغت بسترساز شکوفایی استعدادهای گوناگون است

غنی سازی اوقات فراغت بسترساز شکوفایی استعدادهای گوناگون است

نهاوند- خبرگزاری مهر: شهردار نهاوند گفت: غنی سازی اوقات فراغت یکی از مهمترین بسترهای رشد و شکوفایی استعدادهای گوناگون است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر اسماعیلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند اعلام کرد: لازم و مهم است با آگاهی و دقت هر چه بیشتر به برنامه ریزی در خصوص اجرای برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و جوانان در ایام تابستان اقدام کرد.

 اسماعیلی گفت: بر پایی نمایشگاههای مختلف، برپایی جشن اعیاد در مناسبتهای مختلف فصل تابستان،نصب ست های ورزشی در پارکها، آماده سازی فضای مناسب پارکها، تجهیز شهربازی پارک کوثر، مشخص نمودن ایستگاههای ورزش صبحگاهی و غیره از جمله برنامه های این نهاد به منظور غنی سازی اوقات فراغت می باشد.

وی افزود: هدف از اجرای برنامه های اوقات فراغت  توسعه نشاط و شادی ،کاهش استرس های روانی،بهبود گذران اوقات فراغت با بهره گیری از امکانات مناسب و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بیم مردم و جوانان است.

شهردار نهاوند از احداث پارک بانوان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: رویکرد اجتماعی در زمینه غنی سازی اوقات فراغت دین باوری،اخلاق مداری،خانواده محوری و استعداد یابی دانش آموزان خلاق است.

نادر اسماعیلی اعلام کرد: با توجه به نگاه ویژه مدیریت شهری برای پر کردن اوقات فراغت جوانان شهرداری نهاوند  با همکاری دیگر ادارات اقدام به برگزاری برنامه هایی در این راستا نموده است.

کد مطلب 2093775

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