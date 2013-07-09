به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استانداری، ایرج زاهدپور شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر محمدیه، حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه و جمعی از مسئولان محلی بوستان بزرگ مادر در این شهر افتتاح شد.





بوستان بانوان شهر محمديه در زمینی به مساحت 30 هزارمترمربع است و برای ساخت آن 25 میلیارد ریال هزینه شده است.



اين پارك دارای امكاناتي از جمله نمازخانه، فضاي بازی كودكان، پيست دوچرخه سواري، جاده سلامت، آتليه هنري، گلخانه، آمفي تئاتر روباز، آلاچيق و سرويس هاي بهداشتي است.



بوستان محلی منطقه شش محمدیه هم امروز افتتاح شد.



این بوستان در منطقه شش محمدیه قرار دارد و برای ساخت آن دو میلیاردریال هزینه شده است.



همچنين با حضور استاندار قزوین كلنگ احداث دارالقرآن محمديه به زمین زده شد.





این دارالقرآن با مساحت دو هزار و 500 مترمربع با 30 میلیارد ریال اعتبار در مدت 18 ماه ساخته خواهد شد.

