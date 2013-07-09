به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی عفاف و حجاب ظهر سه شنبه به همت امور بانوان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ورامین به مناسبت فرا رسیدن 21 تیر ماه روز عفاف و حجاب، با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی استاد حوزه و دانشگاه و مدرس شبكه معارف و قرآن، محسن فیروزی معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ورامین و جمعی از مدیران، معاونان ،مدرسین عفاف و حجاب منطقه ورامین و مناطق همجوار در محل كانون فرهنگی و تربیتی ورامین برگزار شد.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در این نشست بانوان را گرانبها ترین موجود نظام خلقت دانست گفت: اسلام می گوید باید از این پدیده گرانبها به خوبی حفظ و حراست شود.

وی افزود: حجاب و عفاف نوعی گرایش فطری است، بی حجابی ایستادگی در برابر سرشت و سرپیجی از دستورات خداوند است و امنیت و آرامش را در جامعه از بین می برد.

حفظ ارزش و جایگاه زن بسیار مهم است

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: ایجاد آرامش روحی در جامعه، استحکام محیط خانواده، استواری اجتماع و کاهش نرخ بهرآوری، حفظ ارزش، احترام و جایگاه زن بسیار مهم است.

وی ادامه داد: بی حجابی و برهنگی مساوی با تحریک پذیری است لذا تحریک پذیری سیری ناپذیر است و اگر یک جوان در بند و گرفتار آن شود، قطعأ دچار التهاب و گرفتاریهای روحی و روانی خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی عنوان داشت: دشمنان اسلام تلاش دارند حجاب را به یک ضدارزش تبدیل کنند و از گسترش فرهنگ حجاب جلوگیری کنند، باید خودمان را به ظواهر محدود نکنیم.

وی اضافه کرد: اسلام می ‌خواهد که رشد فکری، اجتماعی، سیاسی، علمی و بالاتر از همه فضیلت و معنویت زنان به حد اعلا برسد و وجودشان برای جامعه و خانواده بشری حداعلای فایده و ثمره را داشته باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: همه تعالیم اسلام از جمله مسئله حجاب، بر این اساس است؛ حجاب به معنی منزوی کردن زن نیست.

گفتنی است، در ادامه این نشست تخصصی در خصوص موارد مهمی همچون عفاف و حجاب، نگرشهای علمی به مسائل توسعه و تحكیم فرهنگ عفاف و حجاب، راهكارهای مناسب در جهت برخورد با دانش آموزان در ابعاد جامعه شناسی، روانشناسی و زیباشناسی بحث و تبادل نظر شد.