به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه های استقبال از مسافران تابستانی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر یک میلیون نفر مسافر از شهرستان خلخال بازدید کرده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مسافران به دلیل آغاز ماه مبارک رمضان قصد عزمیت به استان مقیم خود را دارند، اضافه کرد: در عین حال پیش بینی می شود با توجه به استقبال گردشگران تعداد قابل توجهی مسافر در شهریور ماه این شهرستان را به عنوان هدف گردشگری خود انتخاب کنند.

محمدی اضافه کرد: تمامی تمهیدات لازم برای ورود احتمالی مسافران در ماه مبارک رمضان نیز اندیشیده شده است.

فرماندار خلخال معتقد است علاوه بر جاذبه های طبیعی، صنایع دستی این منطقه یکی از مهمترین اهداف سفر گردشگران را شامل می شود.

وی با اشاره به مرغوبیت جاجیم، گلیم و شال این منطقه اضافه کرد: زمینه آشنایی گردشگران با صنایع دستی این منطقه فراهم شده است.