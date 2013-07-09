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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۱

معرفی نفرات برتر جشنواره شاهنامه خواني و نقالي مناطق زاگرس نشين/ کسب بیشترین عناوین توسط چهارمحالیها

معرفی نفرات برتر جشنواره شاهنامه خواني و نقالي مناطق زاگرس نشين/ کسب بیشترین عناوین توسط چهارمحالیها

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نفرات برتر جشنواره شاهنامه خواني و نقالي مناطق زاگرس نشين در لردگان چهارمحال و بختیاری مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره شاهنامه خواني و نقالي مناطق زاگرس نشين در لردگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد که نفرات برتر این جشنواره مشخص شدند و از آنها تقدیر شد.

بخش نقالی

نيلوفر بذر افشان(استان فارس)

زهرا صفري( خوزستان)

گلنار عبداللهي نيا(خوزستان)

نگين نادري

بهاره بهپور

احمد مرداني بروجني(چهارمحال و بختياري)

سيد صغري موسوي(چهارمحال و بختیاری)

ژيلا مهندس سامانی( چهارمحال و بختیاری)

نسترن محمودي نيا(خوزستان)

بخش شاهنامه خوانی

ميلاد صادقي( چهارمحال و بختیاری)

سيد اكبر موسوي( چهارمحال و بختیاری)

مهران طهماسبي(چهارمحال و بختیاری)

منوچهر مكوندي(خوزستان)

عليرضا نظروند(خوزستان)

بهنام فرماني (چهارمحال و بختیاری)

کد مطلب 2093785

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