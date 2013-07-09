به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره شاهنامه خواني و نقالي مناطق زاگرس نشين در لردگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد که نفرات برتر این جشنواره مشخص شدند و از آنها تقدیر شد.
بخش نقالی
نيلوفر بذر افشان(استان فارس)
زهرا صفري( خوزستان)
گلنار عبداللهي نيا(خوزستان)
نگين نادري
بهاره بهپور
احمد مرداني بروجني(چهارمحال و بختياري)
سيد صغري موسوي(چهارمحال و بختیاری)
ژيلا مهندس سامانی( چهارمحال و بختیاری)
نسترن محمودي نيا(خوزستان)
بخش شاهنامه خوانی
ميلاد صادقي( چهارمحال و بختیاری)
سيد اكبر موسوي( چهارمحال و بختیاری)
مهران طهماسبي(چهارمحال و بختیاری)
منوچهر مكوندي(خوزستان)
عليرضا نظروند(خوزستان)
بهنام فرماني (چهارمحال و بختیاری)
معرفی نفرات برتر جشنواره شاهنامه خواني و نقالي مناطق زاگرس نشين/ کسب بیشترین عناوین توسط چهارمحالیها
شهرکرد - خبرگزاری مهر: نفرات برتر جشنواره شاهنامه خواني و نقالي مناطق زاگرس نشين در لردگان چهارمحال و بختیاری مشخص شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره شاهنامه خواني و نقالي مناطق زاگرس نشين در لردگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد که نفرات برتر این جشنواره مشخص شدند و از آنها تقدیر شد.
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