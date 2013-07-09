معرفی نفرات برتر جشنواره شاهنامه خواني و نقالي مناطق زاگرس نشين/ کسب بیشترین عناوین توسط چهارمحالیها

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره شاهنامه خواني و نقالي مناطق زاگرس نشين در لردگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد که نفرات برتر این جشنواره مشخص شدند و از آنها تقدیر شد.



بخش نقالی



نيلوفر بذر افشان(استان فارس)



زهرا صفري( خوزستان)



گلنار عبداللهي نيا(خوزستان)



نگين نادري



بهاره بهپور



احمد مرداني بروجني(چهارمحال و بختياري)



سيد صغري موسوي(چهارمحال و بختیاری)



ژيلا مهندس سامانی( چهارمحال و بختیاری)



نسترن محمودي نيا(خوزستان)



بخش شاهنامه خوانی



ميلاد صادقي( چهارمحال و بختیاری)



سيد اكبر موسوي( چهارمحال و بختیاری)



مهران طهماسبي(چهارمحال و بختیاری)



منوچهر مكوندي(خوزستان)



عليرضا نظروند(خوزستان)



بهنام فرماني (چهارمحال و بختیاری)