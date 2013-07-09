محمدحسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح اولین مدرسه کشتی در استان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: این مدرسه در محل خانه قدیمی کشتی که در زمان استانداری ترک نژاد ساخته شده و به نام برادران محبی نامگذاری شده بود دایر و به علاقه مندان کشتی آموزش داده می شود.

محبی گفت: این سالن مجهز به امکانات لازم و 4 تشک کشتی است.

وی گفت: این سالن ساعت 10 صبح فردا و با حضور خانواده های ثبت نام شدگان در این مدرسه، مسئولان استانی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی افتتاح می شود.

رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه تاسیس این مدرسه را گامی مهم در راستای آموزش کشتی از پایه دانست و گفت: هم اکنون 60 تن از نوجوانان در این مدرسه نام نویسی شده اند و به صورت پایه و اصولی ورزش کشتی را فرا می گیرند.

محبی، تاسیس این مدرسه را همت هیئت کشتی استان و با حمایت های امانی مدیر کل ورزش و جوانان استان در کنار حمایت های مردمی عنوان کرد.

وی هم چنین از آغاز اولین دروه مسابقات لیگ منطقه ای کشتی در غرب کشور خبرداد و گفت: این مسابقات به صورت منطقه ای و در 4 منطقه ایران برگزار شده که 2 تیم برتر از هر منطقه به فینال راه خواهند یافت.

محبی افزود: هم اکنون اولین مرحله از این مسابقات در سنندج آغاز و تیم کرمانشاه نیز از روز گذشته اعزام شده و در رقابت های انجام شده موفق بوده است.

رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه در پایان گفت: استان کرمانشاه از دیرباز صاحب و قطب کشتی در ایران بوده و امیدواریم تاسیس این مدرسه نقش تاثیرگذاری در دوچندان شدن موفقیت های این استان در رشته ورزشی کشتی داشته باشد.