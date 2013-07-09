مردم براي عيار سنجي طلاهاي خود به اداره استاندارد مراجعه كنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تيموري بعد ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان كرد: بخش خصوصي در گذشته به صرفه نبودن خريد اين دستگاه را بهانه كرده بود اما اكنون با خريد دستگاه عيار سنجي اميدواريم اين بخش نيز وارد عرصه عيارسنجي طلا شود.

وي ادامه داد: پنج سال قبل در بازار همدان عيار طلا زير 700 بود اما اكنون ما بين 750 تا يك هزار است.

مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به نقش رسانه ها در لزوم توجه به عيارسنجي طلا در بازار همدان، اذعان داشت: وضعيت به گونه اي بود كه حتي اتحاديه طلا وجواهر تن به قانون نمي داد و رسما اعلام كرده بود اداره استاندارد نبايد در اين كار تخصصي وارد شود.

تيموري اذعان داشت: اكنون اكثر طلاهاي موجود در بازار داري كد بوده و سامان مناسبي گرفته است.

كيفيت آب شهر همدان مشكلي ندارد

وي با اشاره به اينكه در استانداردسنجي آب همه مراكز استانها مشخص شد مشكلي خاصي در اين زمينه وجود ندارد، گفت: كيفيت آب شهر همدان نيز مشكلي ندارد اما در چند نمونه برادري از شهرهاي استان به مواردي برخورد كرديم كه به مسئولان ذي ربط ارجاع داده شده است.

شهرداري ها علاقه اي به ورود استاندارد به اين حوزه نداشتند

مدیرکل استاندارد استان همدان در خصوص طرح استانداردسازي وسايل شهربازي هاي استان نيز گفت: بسياري از شهرداري ها علاقه اي به ورود استاندارد به اين حوزه نداشتند.

ايمن بودن يا نبودن وسايل شهربازي ها براي شهرداري ها بي اهميت بود

تيموري با تاكيد براينكه ايمن بودن يا نبودن وسايل شهربازي ها براي شهرداري ها بي اهميت بود، بيان داشت: به تازگي براي تعدادي از شهربازي ها پلمپ شده مجوز بازگشايي داده شده است.

وي اذعان داشت: روند استانداردسازي شهربازي ها در چند سال اخير مناسب بوده است.

تيموري بيان داشت: برخي نيز همچنان زير بار استانداردسازي نمي روند كه كتبا به آنان اعلام كرده ايم در صورت وقوع هرگونه حادثه اي همه جوانب آن متوجه فرد خاطي خواهد بود.

مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به اينكه هيچ يك از دستگاه هاي شهربازي ها كه داراي گواهينامه ايمني اداره استاندارد نباشند از طرف بيمه مورد قبول قرار نخواهند گرفت، ادامه داد: ساز وكار مشخصي هنوز براي مراجعه مردم براي تعيين عيار سنجي تدوين نكرده ايم اما در حال بررسي آن با اداره كل تعزيزات حكومتي استان هستيم.

تيموري اذعان داشت: 65 درصد از واحدهاي صنفي استان همدان استاندارد سازي شده است.

پروانه هشت واحد صنعتي در استان باطل شده است

وي با اشاره به اينكه در سه ماه اول سال 92 تا كنون 19 پروانه صادر،86 مورد تمديد و پروانه هشت واحد صنعتي در استان باطل شده است، ادامه داد:265 گواهينامه صادراتي براي پنج هزار 600 تن كالا كه ارزش آن14 ميليون دلار بوده است صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان همدان بيان داشت: 104 مورد بازرسي در سطح استان همدان انجام شده است و86 مورد نيز نمونه برادري انجام شده است.

تيموري ادامه داد: از اول تير ماه 299 كالا شامل استاندارد شده اند كه از اين رو 66 واحد صنفي در استان همدان بايد استاندارد سازي شده باشند.

استاندارد بايد خود خط شكن باشد

وي در پايان با اشاره به برگزاري نمايشگاه كالا وخدمات استاندارد در آينده نزديك، گفت: استاندارد بايد خود خط شكن باشد.