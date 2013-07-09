به گزارش خبرنگار مهر، الله بخش نظرپور ظهر سه شنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان شيراز بیان کرد: با افزایش گرما در چند روز اخیر، امسال نسبت به 50 سال گذشته گرمترین سال بود و شیراز نیم الی1.5 درجه نسبت به سال قبل گرمتر شده است.

وی افزود: برای مقابله با کمبود آب باید چند حلقه چاه اجاره و اضافه شود سپس این چاهها باید ابتدا کیفیت سنجی و سپس وارد مدار شود تا از این وضعیت افت فشار و گرما رد شویم.

نظرپور اظهار داشت: از همه اداراتی که حلقه چاه دارند تقاضای همکاری داریم تا با کیفیت سنجی، آب این چاهها وارد مدار شود.

مدیرعامل آبفا شیراز ادامه داد: با توجه به اینکه در سال جاری25هزار مشترک جدید اضافه می شود برای تامین آب شیراز در دراز مدت باید خط دوم انتقال آب به شیراز حتما با دادن اعتبار کافی وارد مدار شود.