مناسب سازی امکانات شهری برای معلولان شیراز هنوز مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر صفوت ظهر سه شنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان شيراز تصریح کرد: طبق قانون سال 84 در حمایت از معلولین باید هر سال 30 درصد از امکانات شهری برای استفاده معلولین مناسب سازی شود.

وی گفت: با گذشت هشت سال از این مصوبه وضعیت خوبی در سطح شهر و ادارات نداریم البته بعد از جلسه سال90 در فرمانداری، شهرداران مناطق وارد عمل شده و وضعیت در مناطق2،4،5،6،7 کمی بهتر شده اما به وضعیت مورد نظر نرسیده است.

صفوت ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود بسیاری از معلولین باید خانه نشین شوند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان شیرازگفت: با توجه به اینکه در ابتدای سال هستیم این موضوع در پیش بینی های بودجه ای قرار داده شود تا معلولین بتوانند از فرصتهای مساوی مثل سایر مردم استفاده کنند.

همچنین درادامه جلسه حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساختهایی که دولت فعلی انجام داد باعث شد که فارس در حال تبدیل به هاب قطارهای جنوب کشور شود.

وی ادامه داد: فارس یکی از استانهایی است که دقیق ترین صنایع را دارد و بیشتر قطعات حساس برای نیروهای دفاعی در فارس طراحی می شود.

این نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: پرنده دریایی در شیراز طراحی می شود اما در اصفهان قطعات آن ساخته می شود.

ذوالانوار اضافه کرد: با تشکیل دولت جدید هر استانی باید سهم خود را داشته باشد و ما هم باید با معرفی افراد توانمند بتوانیم سهم خود را برای عدالت بیشتر داشته باشیم.