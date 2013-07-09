به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری، نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سفر رهبر معظم انقلاب در نوروز 91 به مناطق پارس جنوبی و عسلویه شاهد تاکید ایشان در جذب نیروهای بومی منطقه برای فعالیت‌های توسعه‌ای آن منطقه بودیم، عنوان کرد: معیار دقیقی نیز برای تعیین شاخصه بومی به شعاع 150 کیلومتری این پروژه‌ها در هیات دولت تصویب و در نظر گرفته شده که از وزارت نفت انتظار می رود به سهم نیروهای بومی در این مناطق توجه کند.

وی ادامه داد: نمایندگان حقیقتا از وعده‌های بی‌عمل اشتغال به مردم شرمنده هستند و بسیاری از جوانان تحصیل‌ کرده و متخصص هرمزگان بارها به در بسته اشتغال در مراکز مختلف استان و جزایر آن برخورده‌اند و اکنون خانواده‌های بسیاری دو تا سه جوان بیکار دارند.

رئیس کمیته حمل و نقل مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با وجود ظرفیت‌هایی نظیر پالایشگاه‌ها، مناطق نفتی و گازی، نیروگاهها، بنادر، فولاد و آلومنیوم و کارخانجات سیمان و معادن غنی در هرمزگان شایسته نیست که نیروهای بومی در حسرت شغل مناسب باقی بمانند و بجای آن از دیگر استانها نیروی کار جذب شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان عنوان کرد: ما نمایندگان حقیقتا در برابر درخواست‌های اشتغال خانواده‌ها شرمنده‌ایم و نمی‌توانیم پاسخ درست و روشنی به مردم در این باره بدهیم.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در آزمونهای مختلف اشتغال که در هرمزگان و جزایر نفتی آن برگزار می‌شود نیز سهم نیروهای بومی تضییع می‌شود و جوانانی که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با نمرات عالی تحصیل کرده‌اند، در مصاحبه‌ها رد می‌شوند.

جباری خاطرنشان کرد: خسارات جانی و مالی زیادی که از ناحیه استقرار برخی از صنایع به مردم استان هرمزگان تحمیل می‌شود و یا ترافیک سنگینی که بر محورهای هرمزگان به این دلیل وارد می‌شود و بارها تصادفات خونینی را در پی داشته، باید با اشتغال مناسب فرزندان همین مردم جبران شود.

وی تصریح کرد: با این وجود اما عملا به فرزندان این استان در حوزه اشتغال به خصوص در وزارت نفت و صنایع وابسته به آن جفا می‌شود و درخواست‌های اشتغال نیروهای بومی بی‌پاسخ باقی می‌ماند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بار دیگر به ظرفیت‌های بزرگ بندری، دریایی، صنعتی، نفتی و توسعه‌ای هرمزگان در ابعاد مختلف اشاره کرد و گفت: زیبنده نیست استانی با این همه اهمیت در اقتصاد ملی و این همه زمینه های مختلف اشتغال همچنان دارای جوانانی تحصیلکرده اما بی کار باشد.