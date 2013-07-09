برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای پیشگیری از اعتیاد در شهرستان شهرکرد برگزار شود

به گزارش خبرنگارمهر ، مراد کاظمی ظهر روز سه شنبه در کمیته مواد مخدر شهرستان شهرکرد با اشاره به اهمیت پیشگیری از اعتیاد، اذعان داشت: پیشگیری از اعتیاد بحث گسترده ایی است و باید با دید علمی و فرهنگی، اجمتاعی بدان توجه شود.

وی در ادامه گفت: مسائل فرهنگی و تربیتی، عقیدتی و اعتقادی باید در این زمینه تقویت شود و باید برای پیشگیری از اعتیاد برنامه های فرهنگی اجتماعی قوی برگزار شود.

وی افزود: راهکارها و برنامه ریزی علمی و دقیقی در زمینه پیشگیری اعتیاد باید در نظر گرفته شود.

وی بیان کرد: ادارات ونهادها دولتی نیز برای پیشگیری از اعتیاد با کمیته پیشگیری از اعتیاد باید همکاری داشته باشند.

مراد کاظمی عنوان کرد: آموزش و پرورش که با قشر دانش آموز جامعه و والدین در ارتباط مستمر است باید با اجرای برنامه های فرهنگی، آموزشی دانش آموزان و والدین را برای پیشگیری از اعتیاد آموزش های لازم را فرا گیرند.

توچه به ورزش برای جلوگیری و پیشگیری از اعتیاد در شهرستان نیاز است

معاون سیاسی واجتماعی فرماندار شهرکرد نیز در این جلسه با اشاره به تبریک حلول ماه مبارک رمضان، عنوان کرد: برای پیشگیری از اعتیاد برنامه های مناسب و مفیدی در سطح شهرستان شهرکرد برگزار شود.

یدالله گودرزی درادامه گفت: توجه به امر ورزش یکی ازبرنامه های مفید و موثر در سلامتی و پیشگیری از اعتیاد است که باید بدان توجه ویژه ایی شود.

وی افزود: خوشبختانه در سطح کشور برنامه های ارزنده و خوبی برای پیشگیری از اعتیاد صورت می گیرد.

وی بیان کرد: برنامه های فرهنگی و اجتماعی، ورزشی برای پیشگری از اعتیاد باید در سطح گسترده تری در شهرستان شهرکرد صورت گیرد .