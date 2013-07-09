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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۰

افشاری خبر داد:

کوهنوردان تیم منتخب شهرداری ورامین قله دماوند را فتح کردند

کوهنوردان تیم منتخب شهرداری ورامین قله دماوند را فتح کردند

ورامین - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان ورامین بیان داشت: تیم منتخب گروه کوهنوردی شهرداری ورامین در روز ملی دماوند، قله دماوند را پس از دو روز کوهپیمایی فتح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی افشاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تیم منتخب گروه کوهنوردی شهرداری ورامین در روز ملی دماوند، به همراه کوهنوردانی از شهرستانهای ورامین و پیشوا در یک صعود موفقیت آمیز، قله دماوند را پس از دو روز کوهپیمایی فتح کردند.

سرپرست تیم منتخب گروه کوهنوردی شهرداری ورامین عنوان داشت: در این صعود موفقیت آمیز، 26 کوهنورد عضو تیم کوهنوردی شهرداریهای ورامین و پیشوا، گروه کوهنوردی وارنا ورامین، باران پیشوا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا پس از سه ماه تمرین و گذراندن دوره های آموزشی لازم، توانستند قله 5671 متری دماوند را از جبهه جنوبی فتح کنند.

وی اضافه کرد: عزت الله چراغی معاون فنی و عمرانی شهرداری ورامین، بختیاری پزشک تیم، علیرضا بروجردی، سعید تاجیک، شعبان جعفری، روح الله رحیمی، محمد رضا فروتن، جعفر جنیدی، جواد شیرکوند، حسین قربان نیا، احسان حیدری، مهدی تاجیک، رحمان کنگرلو، مهدی بختیاری، علی کلایی، حسین کلایی، حسن کلایی، محمد صدیق، عباس رضایی، محمد رضا کوهستانی، علی یحیایی، اسدی، رستگار، حصاری، حبیبی فر و خیر منش از اعضای تیم منتخب کوهنوردان بودند.

گفتنی است، سرپرستی تیم منتخب گروه کوهنوردی شهرداری ورامین را علی افشاری بر عهده داشت.

کد مطلب 2093819

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