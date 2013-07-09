شوراهای شهر موتور محرکه و برنامه ریز شهرداران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی شهر محمدیه که با حضور احمد عجم استاندار، حجت الاسلام موسی موینی امام جمعه محمدیه، ایرج زادهدپور شهردار محمدیه، حسن پور فرماندار البرز برگزار شد داود محمدی اظهارداشت: هر جا همدلی و وفاق بین شوراها بیشتر شود موفقیت ها نیز بیشتر می شود و مردم از خدمات بهتری برخوردار می شوند.



نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شوراها موتور محرک شهرداران و برنامه ریزی برای آنها محسوب می شوند و اگر با اولویت بندی و اقتضای زمان حرکت کنند می توانند کارهای بهتری در شهر انجام دهند.



محمدی با تقدیر از خدمات ارزشمند شهردار و شورای اسلامی شهر محمدیه یادآورشد: مردم ارزیابی خوبی از خدمات منتخبان خود در این شهر داشتند و با رای دوباره این افراد تداوم فعالیت برای آنها را فراهم کردند که امیدواریم اعضاء قبلی و جدید با بهره گیری از سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی بتوانند سطح خدمات خود را بالا برند.



این نماینده مجلس از شوراها به عنوان پارلمان محلی نام برد و افزود: اگر شوراها به وظایف خود بخوبی عمل کنند می توانند کمک دولت و نمایندگان باشند و زمینه اعتماد سازی به نظام را هم فراهم کنند.



در این مراسم از دست اندرکاران ساخت بوستان مادر در شهر محمدیه با اهداء لوح تجلیل شد.