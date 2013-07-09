صدا و سیما نقش مهمی در تبیین فرصتهای ماه رمضان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با مدیران صدا و سیمای استان افزود: شرط ورود به ماه مبارک رمضان آگاهی از ویژگیهای آن است که صدا وسیما در این زمینه می تواند نقش مهمی داشته باشد.

وی ماه مبارک رمضان را ماه فرصتهای طلایی مادی و معنوی برای انسان برشمرد و گفت: صدا و سیما می تواند با به تصویر کشیدن زیبایی های این ماه و آگاهی بخشی، زمینه را برای بهره گیری بیشتر از این فرصتها مهیا کند.

آیت الله ملک حسینی اظهار داشت: اگر انسانها اصلاح شوند، 11ماه موفقیت امیز دارند و در غیر اینصورت این فرصت گرانبها را از دست داده اند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از برنامه های صدا و سیمای استان در سال گذشته خواستار استمرار این برنامه ها در جهت رشد و تعالی معنوی جامعه شد.

وی بر به نمایش گذاشتن مراسم صلح و سازش در ایلات، شور و نشاط نوجوانان و جوانان در مساجد، آموزش احکام و قرآن و کار و تلاش روزه داران در ماه مبارک رمضان تاکید کرد.

آیت الله ملک حسینی بیان کرد: در تهیه و تولید برنامه ها اخلاص را مد نظر قرار داده و رضایت خدا را بر رضایت همگان ترجیح دهید زیرا موفقیت و سربلندی در گرو رضایت خداست.

وی با بیان اینکه امام(ره) از صدا و سیما به عنوان دانشگاه یاد کردند، ابراز امیدواری کرد: صدا و سیما با ارائه برنامه هایی معنوی در ماه مبارک رمضان بتواند به عنوان الگویی برای سایر استانها معرفی شود.

وی بر عمل بر اساس رساله مقام معظم رهبری در برنامه سازی ها تاکید کرد و گفت: نباید در تولید برنامه ها سختگیری شود بلکه باید برطبق نظر رهبر معظم انقلاب آنچه حلال است نشان داده شود و بر عکس.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه شبکه دنا در سایر استانها مخاطبین زیادی دارد، افزود: ابین مسئله نشان دهنده موفقیت دست اندرکاران این شبکه در جلب نظر مخاطبان غیر استانی است.

وی همچنین خواستار توجه برنامه سازان در این شبکه به همه اقوام و ساکنین این استان شد.