انتخاب 352 نفر منتخب شوراهای اسلامی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی بعد از ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی با منتخبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان چالوس اظهار داشت: شوراهای اسلامی روستاها نیز 7 هزار و 443 نفر شورا انتخاب شدند که از این تعداد 2 هزار و 196 روستا سه نفره و 171 روستا نیز شورای اسلامی 5 نفره برخوردار شدند.



وی تاکید کرد: به ازای اعتماد مردم و حسن انتخاب آنها شوراهای اسلامی نیز موظفند تلاش کنند تا به درستی ایفای وظیفه کنند.



احمدی افزود: تعامل و همکاری، کوشش جهت رفع مشکلات مردم، همراهی با مسوولین، ارتباط نزدیک با دفتر نماینده مجلس، همراهی با همدیگر از جمله اموریست که باید توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا جدی گرفته شود.

وی متذکر شد: برگزاری کلاس هایی برای شوراها، انتقال اطلاعات از گذشته بین شوراهای جدید و قدیم، دقت در انتخاب دهیار و شهردار و جزیره ای فکر نکردن باید در دستور کار این افراد قرار بگیرد.



احمدی با اعلام افزایش 7 درصدی مشارکت در ثبت نام دوره چهارم افزود: در مجموع 17 هزار و 922 نفر در مازندران ثبت نام کردند و از این تعداد 752 نفر انصراف دادند، 340 نفر رد صلاحیت شدند و در مجموع 16 هزار و 837 نفر در حوزه شهری و روستایی تایید صلاحیت شدند.

احمدی اذعان داشت: در حوزه شهری در زمینه ثبت نام خانم ها 10 درصد و آقایان 90 درصد شرکت داشتند و در روستاها نیز 5 درصد خانم ها و 95 درصد از آقایان شرکت کردند.

وی ادامه داد: در مازندران برای شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعداد صندوق های رأی در مجموع سه هزار و 691 صندوق بود که از این تعداد هزار و 320 صندوق أخذ رأی شهری و دو هزار و 371 صندوق روستایی بوده است.

وی افزود: از 58 شهر مازندران، تعداد 42 شهر از شورای شهر 5 نفره، 8 شهراز شورای 7 نفره و 4 شهر نیز از شورای شهر 9 نفره برخوردار شدند که شهرستان چالوس نیز یکی از این شهرها بوده است.

احمدی یادآور شد: در قائم شهر شورای شهر 11 نفره و در شهرهای ساری، آمل و بابل نیز تعداد 13 نفر به عنوان شوراهای اسلامی شهر انتخاب شدند.

تاکید بر رفع مشکلات مردم

امام جمعه چالوس نیز با قدردانی از خدمتگزاری شوراهای اسلامی دوره های قبل گفت: نعمت اعتماد به مردم نعمت بزرگی است که شامل حال شما شده است، بنابراین بایستی جهت گشایش امور مردم و رفع مشکلات آنها قدم بردارید.

حجت الاسلام محمد مهدی راشدی افزود: حضور 70 درصدی مردم در انتخابات نشان دهنده مردمی بودن نظام است و باعث استقرار نظام اسلامی علیرغم دشمنی ها و توطئه های مخالفان نظام است.

وی خطاب به شوراهای اسلامی شهر ها و روستاها تاکید داشت: شکرگذاری در برابر الطاف و نعمتهای خداوند، شکرگذاری در برابر مردم و همچنین خدمتگزاری شایسته مردم باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی متذکر شد: کار برای مردم ، نبودن به دنبال منافع شخصی، استفاده از تخصص و توانایی های اهل فن، تعامل با مسئولان، انعکاس توقعات مردم به درستی، رفع سو ظن و بدگمانی نسبت به مسئولان حکومت و ایجاد جامعه ای آرام و امن و سالم و تقویت فرهنگ دینی و مسائل مذهبی از جمله نکاتی است که باید توسط شوراهای اسلامی شهرها و روستاها جدی گرفته شود.

