۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۴

پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت موفقیت تیم ملی مهارت ایران

محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی موفقیت تیم ملی مهارت کشور در چهل و دومین مسابقات جهانی آلمان و دستیابی به جایگاه چهارم جهان را تبریک گفت.

متن كامل پيام تبريک رئيس جمهور به شرح زير است:

"بسم الله الرحمن الرحیم"

حضور پر ثمر، افتخار آمیز و مقتدرانه تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین مسابقات  جهانی مهارت، بار دیگر افتخاری بزرگ را در کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران رقم زد و شادی و غروری وصف ناپذیر را در قلب های همه مان حک نمود.

بار دیگر جوانان برومند جمهوری اسلامی ایران، همت بلند و توانمندی های بی مانندشان را به جهانیان اثبات نمودند و یادآور شدند که این نظام مقدس،  قدرتش را جز از سرچشمه لطف و حمایت های بی دریغ  پروردگار متعالی و بلند مرتبه نمی گیرد.

در ورای کسب دو مدال نقره، یک مدال برنز و 8 دیپلم افتخار، در این دوره از مسابقات جهانی مهارت سرمایه گذاری مدبرانه، همت هایی بلند، تلاش هایی بی دریغ، حضور مربیانی دلسوز و البته جوانانی پرتوان، پرتلاش، مصمم و افتخارآفرین رخ می نماید.

این پیروزی پرافتخار را به رهبر عزیز و فرزانه و ملت همیشه در صحنه مان تبریک عرض نموده و امیدوارم همواره شاهد درخشش جمهوری اسلامی ایران در عرصه های جهانی باشیم.

