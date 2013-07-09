پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت موفقیت تیم ملی مهارت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامی ایران در پيامي موفقيت تيم ملي مهارت كشور در چهل و دومين مسابقات جهاني مهارت را تبريک گفت.

متن كامل پيام تبريک رئيس جمهور به شرح زير است:

"بسم الله الرحمن الرحیم"

حضور پر ثمر، افتخار آمیز و مقتدرانه تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت، بار دیگر افتخاری بزرگ را در کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران رقم زد و شادی و غروری وصف ناپذیر را در قلب های همه مان حک نمود.

بار دیگر جوانان برومند جمهوری اسلامی ایران، همت بلند و توانمندی های بی مانندشان را به جهانیان اثبات نمودند و یادآور شدند که این نظام مقدس، قدرتش را جز از سرچشمه لطف و حمایت های بی دریغ پروردگار متعالی و بلند مرتبه نمی گیرد.

در ورای کسب دو مدال نقره، یک مدال برنز و 8 دیپلم افتخار، در این دوره از مسابقات جهانی مهارت سرمایه گذاری مدبرانه، همت هایی بلند، تلاش هایی بی دریغ، حضور مربیانی دلسوز و البته جوانانی پرتوان، پرتلاش، مصمم و افتخارآفرین رخ می نماید.

این پیروزی پرافتخار را به رهبر عزیز و فرزانه و ملت همیشه در صحنه مان تبریک عرض نموده و امیدوارم همواره شاهد درخشش جمهوری اسلامی ایران در عرصه های جهانی باشیم.