به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هاری بیماری کشنده و غیرقابل درمان بوده که در اثر گازگرفتن حیوانات وحشی و اهلی به انسان منتقل می شود.



وی با اشاره به اینکه کشندگی هاری صد در صد است، افزود: هر 10 دقیقه یک نفر و سالانه 55 هزار نفر در دنیا در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: سالانه 10 میلیون نفر حیوان گزیده در دنیا تحت درمان پیشگیری از هاری قرار می گیرند.



میرزایی گفت: ویروس هاری در بزاق حیوانات هار وجود دارد و هرگونه گزش توسط حیوانات اهلی و به خصوص حیوانات وحشی را باید به عنوان هاری تلقی کرد.



وی با بیان اینکه بیماری هاری در ایران بومی است، گفت: مخزن اصلی این بیماری در کشور، گوشتخواران وحشی هستند.



میرزایی، بیشترین افراد حیوان گزیده را گروه سنی 10تا 16 سال دانست و اظهار داشت: عامل بیش از 85 درصد حیوان گزیدگی ها، سگهای صاحبدار هستند.



وی ادامه داد: خودداری از بخیه زدن زخم حیوان گزیده، عدم نگهداری سگ و گربه در منزل، قلاده زدن و واکسیناسیون سگهای صاحبدار، جلوگیری از نزدیک شدن و تماس با سگ های خانگی و ولگرد از دیگر روشهای پیشگیری از بیماری هاری محسوب می شود.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه تردد سگهای خانگی و صاحبدار در معابر عمومی و پارکها می تواندخطرآفرین باشد، افزود: تمام مراکز درمان و پیشگیری هاری در سراسر استان آماده ارائه خدمات رایگان به مردم هستند.