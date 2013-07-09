رعایت حرمت ماه رمضان بر همه مردم واجب است/ برخورد قاطع با روزه خواری در ملاء عام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن فاضلیان بعداز ظهرسه شنبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملایر با اشاره به اینکه ماه رمضلان بهترین فرصت برای نزدیک شدن به خداست گفت باید از همه لحظات این ماه بهره کافی را ببریم.

وی با اشاره به اینکه رعایت حریم و حرمت ماه مبارک رمضان را بر همه مردم واجب است گفت: باید برنامه های فرهنگی و مذهبی در شهر تدوین شود که شهرستان حال و هوای رمضان به خود بگیرد.

وی برگزاری جلسات و محفل انس با قرآن را خواستار شد و افزود: ماه رمضان بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ قرآن در بین مردم است.

فاضلیان گفت: با کمک نهادهای مذهبی و فرهنگی نیاز است از حضور قاریان کشوری و قاریان بین المللی برای برگزاری محفل انس با قرآن در این ماه دعوت شود.

وی از میزبانی حوزه علمیه ملایر برای طرح کشوری تربیت مربی و حفظ تخصصی پنج جزء قرآن کریم با همکاری موسسه قرآنی و فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا(س) شیراز خبر داد و گفت: این طرح در حال حاضر در حوزه علمیه برگزار می شود.

وی همچنین بر تربیت حافظان و قاریان قرآن در شهرستان تاکید کرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه ملایر نیز بر لزوم نصب تصاویر شهدا در مبادی ورودی شهر تاکید کرد.

مصطفی آزاد بخت در ادامه با اشاره به اینکه روزه خواری یکی از حرکات غیر اخلاقی در ملاء عام است از برخورد با روزه خواری در ملاء عام در شهرستان ملایر خبر داد.

وی ماه رمضان را بهترین فرصت برای امر به معروف و نهی ار منکر برشمرد و گفتک در این راستا باید امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شان و شخصیت افراد توسط افراد تاثیر گذار صورت گیرد.

وی بیان داشت: نیاز است دستگاه قضایی شهرستان شعبه ویژه ای را برای رسیدگی به احکام روزه خواران اختصاص دهد.

آزادبخت بر برگزاری مراسم ویژه جشن نیمه ماه رمضان در شهرستان در پارک کوثر تاکید کرد.

وی گفت: در این زمینه لازم است شهرداری با هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی و سازمانن تبلیغات شهرستان مسابقه کتابخوانی از زندگی امام حسن مجتبی(ع) در نظر بگیرد و در این جشن از وجود روحانیون و پزشکانبرای سخنرانی در خصوص فواید روزه داری برای مردم استفاده شود.

وی همچنین بر تشکیل کمیته ای در راستای برگزاری شب های احیا در جوار یادمان شهدای گمنام در بام ملایر تاکید کرد.

فرمانده انتظامی ملایر نیز از استقرار گشت های نیروی انتظامی در تفرج گاه های شهر در ماه رمضان خبر داد.

ابراهیم سعیدی گفت: یک تیم هفت نفره در ماه رمضان در با عنوان تیم امر به معروف و نهی از منکر نسبت به گشت زنی در خیابانها و پارک های شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: با توجه به ورود مسافران در شهرستان، یک مکان مناسبی برای پذیرایی از مسافران در شهرستان در نظر گرفته شده و سایر رستورانها محدودیت دارند و از اصناف در ورودی های شهر نیز تعهد گرفته شده که حرمت ماه مبارک رمضان را رعایت کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز بر استفاده از ظرفیت های معنوی شهرستان در ماه رمضان تاکید کرد.

احمد آریایی نژاد در پایان سخنانش گفت: توجه به ظواهر دنیوی موجب دور شدن مردم از معنویات شده که شورای فرهنگ عمومی باید نسبت به تقویت امور معنوی شهرستان تلاش کند.