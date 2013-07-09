کهگیلویه و بویراحمد رتبه اول تولید ارزش افزوده و رتبه آخرتوسعه یافتگی/ سهمی از صندوق توسعه ملی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعي بعدازظهر سه شنبه در آيين افتتاح كارخانه آب معدني در ياسوج افزود: دولت در چند سال اخیر درآمد 700 میلیارد دلاری داشته و هر چند که کارهای خوبی در همه جای کشور انجام داده اما باید دید که به نسبت سایر نقاط کشور در این استان چه کرده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون این استان از نظر شاخص های توسعه یافتگی نسبت به استان ماقبل خود نیز فاصله زیادی دارد.

وی بالاترین نرخ بیکاری در کشور را مربوط به این استان دانست و بیان کرد: این در حالی است که میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت که می تواند اشتغالزایی ایجاد کند، در این استان نیم درصد است.

زارعی با بیان اینکه این استان همه چیز برای توسعه دارد و نیازی به کمک سایر نقاط ندارد، اظهار داشت: برای بالفعل رساندن ظرفیتهای این استان تنها نیاز به عزم مسئولین کشوری است.

سرمایه گذاری ناچیز دراستان تولیدکننده 10درصد آب کشور

نماینده بویراحمد و دنا به وجود 10درصد آب کشور در این استان از آن به عنوان یکی از ظرفیتهای بزرگ کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه نام برد و گفت: به رغم این ظرفیت عظیم میزان سرمایه گذاری در بخش آب استان پنج هزارم درصد بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم گفت: كهگيلويه و بويراحمد بستر خوبي براي توسعه صنايع آب معدني دارد.

حميد اشتري افزود: هم اکنون کارخانه های آب معدنی یکی از ظرفیتهای اقتصادی خوب کشور به شمار می روند.

وی بیان کرد: در اين بخش سرمايه گذاري خوبي صورت گرفته و روند جذب سرمايه نيز ادامه دارد.

وی تاکید کرد: بدون توسعه اقتصادي توسعه در بخش صنعت و معدن محقق نخواهد شد.

اشتری بیان داشت: استفاده از ظرفيت استان هاي كشور در بخش هاي مختلف و بهره گيري از مبتكرين و سرمايه گذاران در پيشرفت و توسعه همه جانبه موثر است.

مديركل صنعت، معدن و تجارت كهگيلويه بويراحمد نيز در اين آيين گفت: اين كارخانه سالانه ظرفيت بسته بندي ۱۰۰ هزار متر مكعب آب معدني را دارد.

داریوش دیو دیده افزود: اين طرح براي ۲۰ نفر اشتغال مستقيم و براي ۳۰ نفر غير مستقيم اشتغال ايجاد كرده است.