به گزارش خبرگزاری مهر، طبق رأی هیئت انتخاب این جشنواره، دو نمایش از ساری، دو نمایش از تنکابن و یک نمایش از محمودآباد توانستند به مرحله پایانی جشنواره تئاتر تیرنگ راه یابند.

طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، اسامی نمایش های راه یافته به این شرح اعلام شده است:



تندیس – نمایش خیابانی – کارگردان: فاطمه زنجانی از تنکابن



هشتمین خان – نمایش صحنه ای – کارگردان: علیرضا دور افکن از محمود آباد



حماسه ای دیگر – نمایش صحنه ای – کارگردان: ایمان عبیری از تنکابن



دیو و بهار – نمایش کودک – کارگردان: رضا عباسی از ساری



همسایه غربت – نمایش صحنه ای – کارگردان: محمد سام از ساری



آثار نمایشی کارگردانان با تجربه ای همچون اکبر قهرمانی، سید حسین شیدایی فر، مصطفی اژدرپور، منیژه معصومی و مجتبی خلیلی در میان نمایش های رد شده در مرحله انتخاب آثار بودند.