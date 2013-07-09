ضرورت مدیریت مصرف برق در مساجد و بقاع متبرکه مازندران در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده اظهار داشت: مساجد مکان مقدسی است که در عین سادگی و بی آلایشی در اعماق خود از بار معنایی و درونی بسیار برخوردار بوده و به عنوان خانه خداوند معرفی شد.

وی افزود: مساجد نقش بسزایی در شکل گیری انقلاب اسلامی داشته و مساجد در استمرار این انقلاب هم نقشی تاثیرگذار و حیاتی داشته و دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: انرژی برق از پاک ترین انرژی های موجود بوده که چرخه اقتصاد و صنعت کشور وابسته به آن بوده و از مهم ترین و بزرگترین تولید ملی محسوب می شود و هیئت امناء و خادمین و روحانیان مساجد باید در استفاده بهینه آن دقت کنند.

اعلام برنامه های ماه رمضان در امامزاده قاسم (ع) بابل



نوروز رشیدی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل گفت: آستانه مبارکه امامزاده قاسم (ع) شهرستان بابل که در مرکز این شهرستان قرار دارد برنامه منسجم در طول سال و بویژه در ایام و لیالی ماه مبارک دارد.

وی افزود: در ماه مبارک نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء همراه با سخنرانی برگزار می شود.

رشیدی ادامه داد : بعد از نماز جماعت ظهر و عصر و سخنرانی مراسم نورانی ترتیل جزء خوانی قرآن با حضور قاریان و حافظان قرآن استانی در این آستانه برگزار می شود.

اعزام 33 مربی حفظ قرآن کریم مازندران به قم

معاون فرهنگی اوقاف مازندران از اعزام 33 مربی حفظ قرآن جهت شرکت در دوره تخصصی تربیت مربی حافظان به قم خبر داد.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری افزود: با توجه به اجرای طرح تربیت حافظان قرآن در بقاع متبرکه تربیت مربیان از ضروریات بوده که دو مرحله آزمون تربیت حافظان در استان انجام شد.

وی افزود: در مرحله دوم این آزمون 33 مربی حافظ قرآن خواهر که حافظ حداقل سه جز تا حافظ کل قرآن بوده امتیاز لازم را کسب کرده و روز گذشته به قم اعزام شدند.















