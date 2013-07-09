مقابله با تظاهر به روزه خواری در"طرح رحمت" / لزوم ترویج آموزه های دینی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرتضوی عصر سه شنبه در مراسم رونمایی از «طرح رحمت» در پارک خورشید اظهار کرد: با توجه به موقعيت زماني و فرا رسيدن ماه مبارك رمضان مقابله با تظاهر به روزه خواري بايد در صدر امور واقع شود چرا كه زمان شناسي باعث ميشود به "طرح رحمت" كمتر ايراد وارد شود و مسيري طي شود كه رضايتمندي و قانون مداري را در پي خواهد داشت.
وی بیان کرد: ارگانهاي مربوطه از طريق نصب بنر و تراكت ميتوانند سبب تغيير نگرش و رويكرد افراد شوند كه اين امر اثر بخشي ماندگاري خواهد داشت.
معاون رييس كل دادگستري خراسان رضوي گفت: ستاد مردمي پيشگيري از جرايم، در گذشته ماموريتهاي داشتهاند كه هم اكنون اين ماموريتها انجام نمی شود.
وی افزود: همه مسئولين بايد به انجام چنين عملياتي اقدام و از آن حمايت کنند، در همين راستا معاونت كل و معاونت دادگستري عمومي و انقلاب مشهد، وظيفهي مديريت پاركها را قبول کرده اند.
وي گفت: مديريت پاركها عمل مهم و اثربخشي است و ما بايد در مرتبه اول به آسيب شناسي پاركها و فضاي سبز اقدام کنیم كه اين امر در پارك های وحدت و پردیس انجام شده و عليرغم داشتن نقاط ضعف، نتايج خوبي داشته است.
مرتضوي گفت: آسيبهايي كه فضاي سبز و پاركها را تهديد ميكنند در درجه اول نياز به برنامهريزي منسجم دارند و پاركهايي با فضاي سبز وسيعتر كه به مراتب مراجعه كننده بيشتري هم دارد سبب تفاوت در برخورد مسئولين شده كه اگر اين آسيبها با برنامهريزي و مديريت همراه شود، كمتر با شكست مواجه می شویم.
وی بیان كرد: با توجه به موقعيت زماني و فرا رسيدن ماه مبارك رمضان مقابله با تظاهر به روزه خواري بايد در صدر امور واقع شود چرا كه زمان شناسي باعث ميشود به "طرح رحمت" كمتر ايراد وارد شود و مسيري طي شود كه رضايتمندي و قانون مداري را در پي خواهد داشت.
معاون رئیس کل دادگستری خراسانرضوی یادآور شد: انتخابات "رياست جمهوري" و "شوراي شهر" را نمونهي بارز موفقيت در اين مسير است و درمشهد، انتخابات به صورت ساده و قانونمند برگزار شد كه هم مسئولين و رهبرانقلاب از اين عملكرد خشنود بودند.
لزوم ترویج آموزه های دینی
همچنین معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد در نشست خبري رونمايي از "طرح رحمت" اظهار كرد: توانمندسازي اجتماعي و قادر سازي افرادي كه در اين مقوله ما را ياري ميدهند، در سايه ترويج آموزههاي ديني قطعا راهكاري موثر در پيشگيري از جرايم است.
حجتالاسلام و المسلمين مسعود شريعتي مقدم گفت: بايد شيوهنامهاي به دور از رفتارهاي سليقهاي و افراطي براي " طرح رحمت" تنظيم شود و اين امر تنها با به كارگيري افراد متدين و خصوصا استفاده از نيروي بسيج از طريق ترويج آموزههاي ديني در جهت كاهش آسيبهاي اجتماعي قابل تحقق است.
وي ايجاد فضاي سبز سالم، كاهش عوامل خطر زا، كنترل موقعيتهاي خطر آفرين و تنظيم سندي در جهت مقابله با جرايم را از اقدامات لازم جهت پيشگيري از جرايم دانست و افزود: عوامل خطر زا را نميتوان به طور كلي حذف و محو كرد چرا كه اقتضاي پارك، ايجاد محيطي همراه با نشاط، تفريح، هياهو و ورزش است و تنها ميتوان اين موقعيتها خطر آفرين را تحت كنترل درآورد.
شريعتي مقدم اولين اقدام در جهت تنظيم سندي جهت مقابله با جرايم را ارتقا و ترويج "قانون گرايي" دانست و بیان کرد: زماني ارزش قانون مشخص و نمايان ميشود كه مردم در سطح اجتماع با مقولهي نابهنجار و بينظمي مواجه شوند و همين امر سبب خواهد شد كه حقوق شهروندان وبايدها و نبايدها در سطح شهر به مراتب مطلوبتر از قبل انجام شود.
معاون دادستان عمومي انقلاب مشهد در پايان ارتقا نشاط اجتماعي و فضاي ارتباط عمومي و تقويت سرمايه اجتماعي را از اقدامات در دستور كار اعلام كرد و اظهار كرد: حركت به سمت توسعه ورزشهاي همگاني و بومي در فضاي سبز از اقدامات مطلوب طرح مذكور خواهد بود.
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