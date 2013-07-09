به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر عنبری گفت: این دوربین‌ها در سیستم امحاء زباله و محوطه پسماندهای بیمارستانی نصب شده‌اند.

وی افزود: بر همین اساس، امکان نظارت تمام‌وقت بر چگونگی جمع‌آوری زباله‌ها و دفع پسماندهای بیمارستانی، برای نخستین بار در استان کهگیلویه‌وبویراحمد فراهم شده است.

عنبری اظهار داشت: این سیستم در آینده نزدیک، به سازمان حفاظت محیط زیست نیز متصل شده و زمینه نظارت دقیق آنان را فراهم می‌سازد.

مدیرعامل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج تاکید کرد: با توجه به ارتباط مستقیم امحاء صحیح زباله‌های بیمارستانی با سلامت مردم، لزوم توجه جدی و دقیق مسئولان به این شاخص‌ بهداشتی، ضرورت دارد.