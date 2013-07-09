عملیات عمرانی فاز چهارم بازار امامزاده دوخاتون شهرکرد 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله غلامیان دهکردی در حاشیه بازدید از عملیات عمرانی فاز چهارم بازار میدان امامزاده دوخاتون شهرکرد اظهار داشت: برای ساخت این پروژه افزون بر 37 میلیارد ریال هزینه شده است که برای تکمیل آن 60 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی افزود: این طرح عمرانی در زمینی به مساحت شش هزار و 700 متر مربع با زیربنای 20 هزار متر مربع در حال ساخت است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه بال چهارم بازار میدان امامزاده این شهر در قالب سه طبقه با 300 واحد تجاری و دارای شش هزار متر مربع پارکینگ است، افزود: در صورت تأمین اعتبار طبق برنامه زمانبندی شده این پروژه تا دو سال آینده بهره برداری خواهد شد.

غلامیان دهکردی در این بازدید یک ساعته ضمن دیدار از سایر بخش های تجاری و خدماتی این مجتمع بر تسریع در تکمیل، راه اندازی و بهره برداری این پروژه به منظور استفاده شهروندان و میهمانان تأکید کرد.