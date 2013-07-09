اجرای طرح های عمرانی بشرویه به بسیج سازندگی واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی مهدی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی وطرح هجرت شهرستان ضمن تبریک کسب رتبه برتر در سطح کشور توسط بسیج سازندگی گفت: کسب رتبه برتر افتخاری برای بسیجیان استان خراسان جنوبی است.

وی گفت: بسیج سازندگی توسط شخص مقام معظم رهبری کلید خورد و ایشان فرمودند "در موقعیتی که دشمنان تلاش کردند تا روحیه جهادی و بسیجی رادرجامعه کمرنگ کنند و جهاد را از بین ببرند اما به لطف خداوند و همت جوانان بسیجی این حس تقویت شد وجوانان وارد عرصه جهادی شدند".

فرماندار بشرویه اظهار داشت: باید برای تمام ادارات فرهگ سازی شود که پروژه ها و طرح های خود را تاحدامکان به دست بسیج سازندگی بسپارند زیرا این امر سبب می شود تا با کمترین اعتبار و هزینه بیشترین بهره وری را با کیفیت بالا داشته باشیم.

وی ادامه داد: حضور جوانان درعرصه های جهادی علاوه براینکه ثمرات مفیدی برای نظام و تمام مردم دارد برای خود جوانان نیز بسیار موثراست زیرا باعث کسب تجربه در جوانان برای مدیریت در آینده می شود و از همه مهم تر روحیه بسیجی و جهادی جوان را برای همیشه می سازد و به خودسازی جوان کمک می کند.

فرماندار بشرویه گفت: جوانان امروز بنابه فرمایش مقام معظم رهبری اگر از جوانان صدر انقلاب بهتر نباشند پایین تر هم نیستند اما جوان امروز بامشکلات کمتری مواجه است لذا برنامه ها و اجرای طرح های بسیج سازندگی سبب آشنایی جوان امروزی با مشکلات و سختی ها می شود و به خودسازی آنها کمک می کند.

وی یکی از مشکلات شهرستان را عدم جاده ارتباطی روستاهای اطراف دانست و گفت: روستاهای این شهرستان باوجود داشتن آب فراوان و خاک مرغوب میتواند به خوبی دربحث کشاورزی و دامداری بدرخشد اما متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به راه نمی توان از امکانات آن روستا استفاده کرد.

مهدی نژاد گفت: با فراهم کردن جاده مناسب که نیاز به اعتباری بالغ بر 300 تا400 میلیون تومان چندین روستا می توانند از محصولات کشاورزی و دامی آن بهره مند شوند.