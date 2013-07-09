سوءتفاهم با رویانیان برطرف شد/ تایید درگیری رحمانی و نوری در تمرین فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی در حاشیه نشست انتخاب بهترین های لیگ در جمع خبرنگاران درباره صحبت هایی که از باشگاه پرسپولیس و محمد رویانیان انجام داده بود اظهار داشت: من با همه مدیران عامل فوتبال با وجود مبالغ میلیاردی که هزینه می شود دوست و رفیق هستم به همین خاطر امروز به رویانیان زنگ زدم تا سوءتفاهم ها برطرف شود.

وی افزود: به هر حال پرداخت های کلان در فوتبال یک واقعیت است که مدیران باشگاهها هم نمی توانند منکر آن شوند روی صحبت من با باشگاه خاصی نیست ولی همه در فوتبال دست به دست هم می دهیم تا مسیرش را کج کنیم.

سرمربی فولاد خوزستان با بیان اینکه یک عده در نقل و انتقالات سود می کنند و عده ای از باشگاهها متضرر می شوند خاطرنشان کرد: ما نمی خواهیم به عنوان باشگاه بازیکن ساز دچار مشکل شویم این مسائل باعث می شود باشگاه فولاد ضربه بخورد.

وی گفت: اگر قرار باشد ما زحمت بکشیم و حاصل دستاوردهای باشگاه‌های ما با مبالغ بالا خریداری شود در حقمان اجحاف می شود. درخواستی که از مدیران دارم این است که به این موضوع توجه کنند تا مبالغ بالای بازیکنان باعث نشود راه فوتبال کج شود.

فرکی با تاکید بر اینکه صحبت هایش درباره رویانیان و باشگاه پرسپولیس را تکذیب نمی کند یادآور شد: خواهش من این است که صحبت هایم به صورت شخصی برداشت نشود منظور من کلی بود و اگر سوءتفاهمی هم بوجود آمده عذرخواهی می کنم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به سئوالی مبنی بر جذب فرزاد حاتمی تصریح کرد: من خودم دوبار با این بازیکن صحبت کردم او در بحث مالی پیشنهادهایی داشت و ما هم شرایطی داشتیم با وجود این حاضر نیستیم از شرایطمان کوتاه بیاییم.

سرمربی فولاد خوزستان همچنین با تایید درگیری مهدی نوری و بختیار رحمانی دو بازیکن فولاد در جریان تمرین این تیم گفت: مشکلی که بین بختیار و مهدی ایجاد شد در حد چند ثانیه بود و البته بروز آن بسیار طبیعی است چون این بازیکنان یک ماه در اردو و دور از خانواده بودند و به همین خاطر تحت فشار هستند.

فرکی در پایان تاکید کرد: مشکل بختیار و مهدی نوری همان موقع و در تمرین حل شد به همین خاطر بازی نکردن بختیار رحمانی در مقابل صبا ارتباطی به این مسئله نداشت چون ما در آن مسابقه به چند بازیکن اصلی خود استراحت داده بودیم.