راهیابی مخترع جوان مازندرانی به جشنواره آلمان/ عدم حمایت مسئولان از مخترعان

به گزارش خبرنگار مهر، اباذرخواجوند صالحی نماینده مخترعان نوشهر و چالوس با اختراع دستگاه چاپ روی دیوار به شماره ثبت 50965 به مسابقات جهانی اختراعات نورنبرگ آلمان که باحضور 39 کشور قدرتمند جهان در آبان ماه برگزار می شود، راه یافت.

این مخترع که دانشجوی رشته علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور نوشهر بوده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای اختراع این دستگاه 10 ماه زمان صرف کرده است گفت: تاکنون با اختراع این دستگاه در مسابقات مختلف مقام های برتری را کسب کرده اما هیچگاه توسط مسئولان مربوطه حمایت نشده ام و این درحالی است این دستگاه دارای کارایی بالای امنیت و سرعت بالاتری در کار است.

وی با اشاره به مقام های کسب شده در جشنواره های مخترعان افزود: این اختراع درجشنواره های ایده برتر دانشجویان پیام نور استان مازندران، منتخب استانی جشنواره خوارزمی، جشنواره کشوری پرفسور حسابی، جشنواره اختراعات نیشابور، جشنواره مخترعین و مبتکرین بسیجی استان مازندران شرکت کرد و توانست در تمام آنها موفق به کسب مقام شده است.

خواجوند صالحی افزود: علاوه بر دستگاه چاپ روی دیوار، دو طرح دیگر هم در دست انجام دارم که مراحل تحقیق آنها هم تمام شده و به امید خدا در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید.

وی گفت: جوانان نوشهر و چالوس و غرب استان از پتانسیل بالای هوشی برخوردار هستند ولی نیاز به حمایت مسئولان دارند تا پیشرفت کنند و بتوانندحرفی برای گفتن داشته باشند و بر این اساس تلاش می کنیم تا از بنیادنخبگان کشور امتیاز موسسه دانش بنیان غرب استان راکسب کنیم تا در این صورت با حمایت فرماندار و مسئولان ادارات بتوانیم هرماه یک اختراع به ثبت برسانیم وهر سال چندین نفر را به نمایندگی ازغرب به مسابقات کشوری اعزام کنیم.

خواجوند صالحی گفت: با توجه به اینکه تمام جوانان و مخترعان تعصب به کشور خود دارند و سعی در بالابردن کشور و شهر خود در جهان دارند این کار منوط به حمایت ازطرف مسئولان شهر از جمله استاندار، فرماندار، شورای شهر و مسئولان ادارات هر منطقه است و تا به عنوان سفیران دانش کشورمان در بین کشورهای اروپایی نقش پررنگی داشته باشند.

وی اضافه کرد: در صورت عدم حمایت مسئولان کشوری از مخترعین، تمامی این تلاش ها و زحمات به سمت کشورهای دیگر سوق داده می شود.