دانشگاه امام رضا (ع) در رشته ارتباطات دانشجو جذب می کند/ برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری دیدار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیر مسعود حاجی ابراهیمی، بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای نخستین بار نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در خراسان تفاهم نامه ای با دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) برای جذب دانشجو در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به امضا رسانده است.

جذب 200 دانشجو در رشته "تبلیغ در حج و زیارت"

وی بیان کرد: در مقطع کارشناسی در رشته "تبلیغ در حج و زیارت" 200 نفر و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته "ارتباطات گرایش حج و زیارت" 50 نفر از سراسر کشور با برگزاری آزمون جذب خواهند شد.

وی با بیان اینکه در مقطع دکترا دو نفر از استان خراسان جذب شده اند، گفت: برای مقطع کارشناسی تمامی روحانیون، کارکنان تحت شبکه بعثه مقام معظم رهبری و کارکنان سازمان حج و زیارت و کارگزاران فرهنگی می توانند در این آزمون شرکت کنند.

مسئول آموزش بعثه مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت عنوان کرد: تمامی روحانیون تحت شبکه بعثه، کارکنان حج و زیارت و مسئولین فرهنگی نیز می توانند در مقطع کارشناسی ارشد در آزمون دانشگاه امام رضا شرکت نمایند.

حاجی ابراهیمی با تاکید بر اینکه این آزمون ویژه آقایان است، افزود: از مزایای حضور در دو رشته "تبلیغ در حج و زیارت" و"ارتباطات گرایش حج و زیارت" فعالیت مجازی و غیرحضوری فرد در دانشگاه است.

برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری دیدار

وی از برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری دیدار خبر داد و افزود: این جشنواره معطوف به نیازهای حوزه فرهنگی است و در 5 بخش عکس، آثار ادبی، آثار حجمی، کلیپ و نماهنگ و ارتباط تصویری برگزار می شود.

حاجی ابراهیمی با بیان اینکه رویکرد این جشنواره مفهومی است، یادآور شد: مهلت ارسال آثار به این جشنواره 15 مردادماه جاری است.

مسئول آموزش بعثه مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت تاکید کرد: جشنواره فرهنگی هنری دیدار در سه شاخه عمره، حج و زیارت عتبات عالیات 15 شهریور در تهران برگزار می شود.