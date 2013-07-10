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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

ملکی خبر داد:

عناوین طرحهای پژوهشی راه و شهرسازی لرستان به دانشگاهها اعلام شد/ ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها

عناوین طرحهای پژوهشی راه و شهرسازی لرستان به دانشگاهها اعلام شد/ ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان از اعلام عناوین طرح های پژوهشی این اداره کل به دانشگاههای استان خبر داد.

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای بند 89 قانون بودجه موضوع اختصاص نیم تا سه درصد اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی به امور پژوهشی شورای پژوهش این اداره کل و کارگروه تخصصی حمل و نقل و عمران تشکیل شد.

وی ادامه داد: پس از تشکیل این جلسات و بحث و بررسی طرح های رسیده در جلسات متعدد 10 مورد عنوان پژوهشی مورد تایید قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان از مکاتبه با همه واحدهای دانشگاهی استان برای بررسی طرح ها و ارائه پروپوزال طرح های انتخابی خبر داد و بیان داشت: در این راستا عناوین طرح های پژوهشی مورد نظر این اداره کل به دانشگاههای استان اعلام شده است.

ملکی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری موجود در استان و ارائه راهکارهای مقاوم سازی را از جمله این عناوین برشمرد و بیان داشت: در این راستا مطالعه موردی شهرهای دورود، بروجرد و خرم آباد مورد نظر این اداره کل است.

وی بررسی اشکالات اجرایی ساختمانهای فلزی و بتونی شهر خرم آباد و ارائه راهکارهای مناسب، بررسی مشخصات خاک شهر خرم آباد و ارائه نقشه ریز پهنه بندی شهر و بررسی سیمای ژئوتکنیک شهر خرم آباد و ارائه سامانه هوشمند ژئوتکنیکی شهر خرم آباد رااز دیگر عناوین طرح های پژوهشی این اداره کل برشمرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان ادامه داد: همچنین از پژوهشگران خواسته شده است که در زمینه ارائه متدولوژی افزایش ایمنی راهها در استان لرستان با استفاده از تعیین شاخصهای موثر در شناسایی و اولویت بندی نقاط پرحادثه و ارائه روشی مدون برای شناسنامه دار کردن این نقاط به کمک این اداره کل بیایند.

ملکی با اشاره به بررسی معایب روسازی و ترک های ناشی از اجرای درزهای انبساط پلهای بزرگ در قالب یک طرح پژوهشی یادآور شد: همچنین بررسی و ارزیابی میزان تحقق کاربریهای طرحهای توسعه شهری و ارائه راهکارهای لازم برای تحقق پذیری بیشتر از دیگر اولویت های پژوهشی این اداره کل است که به صورت موردی در خرم آباد، دورود، بروجرد و نورآباد مطالعه خواهد شد.

وی عنوان کرد: همچنین در قالب یک طرح پژوهشی به دنبال بررسی تاثیر مصوبه افزایش موقت تراکم ساختمانی در شهر خرم آباد هستیم.

کد مطلب 2093905

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