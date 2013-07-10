شرکت دسوس فرانسه آماده طراحی شهری در قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شیرآلی در نشست شرکت طراح فرانسوی با شهردار قزوین که روز سه شنبه در محل شهرداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: این شرکت طراح شاخص جهانی معمولا تنها در بخش طراحی پروژه وارد مشارکت می شود و به دلیل تخصص کافی در این کار در هر کشوری حضور پیدا کند سرمایه گذاران متعددی اعلام آمادگی برای مشارکت در کار را ارائه می کنند.



وی افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک قزوین و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به شمالغرب کشور و نزدیکی به پایتخت و ظرفیت های مناسب صنعتی، گردشگری خوشبختانه مدیران استانی نیز توانسته اند با بسترسازی زمینه جذب سرمایه گذاران خوب خارجی را در منطقه فراهم کنند که در حضور این شرکت در قزوین موثر بوده است.



این فعال بخش خصوصی یادآورشد: وجود بیش از 130 هزار دانشجو در استان که 60 هزار نفر آنها مقیم و ماندگار هستند و عبور 89 میلیون نفر در سال از راههای ارتباطی از دیگر ظرفیت هایی است که برای سرمایه گذاران خارجی مهم تلقی می شود و برای طراحی و ساخت فرودگاه نیز آماده همکاری با مدیران قزوین هستیم.



اکبری عضو هیئت مدیره شرکت سازندگی انصار هم در خصوص مشارکت در طرح های شهرداری قزوین مطلبی بیان کرد و افزود: از دو سال پیش این شرکت در برخی طرحهای عمرانی شهرداری قزوین به عنوان مجری طرح وارد کار شده و پروژه های مهمی را اجرایی کرده است.



وی افزود: با تخصص و تجربه کافی آماده همکاری با شرکت دسوس برای اجرای طرحها هستیم تا با آورده نقدی، ملکی و همکاری در ساخت و ساز نسبت به انجام کارهای مشارکتی با شرکت فرانسوی مشارکت کنیم.

دومنیک مدیرعامل شرکت دسوس فرانسه نیز در این نشست گفت: با امضاء پروتکل با طرف ایرانی در زمینه ساخت یک مجتمع بزرگ تجاری و اداری در زمینی به مساحت هفت هکتار پیش بینی شده که پس از مطالعه و بررسی ابعاد موضوع و تعیین تکلیف این زمین میوتوان وارد فاز عملیاتی شد.



این سرمایه گذار خارجی گفت: نباید فرصت را از دست داد و پیشنهاد می کنیم ضمن افزایش مذاکرات و تشکیل جلسات تخصصی ارتباط بیشتری با طرف ایرانی برقرار کنیم تا به نقاط مشترک برسیم.



دومینک تصریح کرد: در اجرای پروژه باغ لارک توانستیم با استفاده از معماری فرهنگی و تاریخی اسلامی و تلفیق آن با شیوه های مدرن کار قابل توجهی را ارائه کنیم که در شهر قزوین هم استعدادها و ظرفیت های بسیار خوبی برای کار مشترک وجود دارد که در صورت توافق قادر به اجرای آن هستیم.

وی برای اجرای طرح هایپر مارکت در قزوین هم اعلام آمادگی کرد.