به گزارش خبرنگار مهر، منتخب چهارمین دوره انتخابات شورای شهر گناوه سه‌شنبه‌شب در این نشست اظهار داشت: هنرمندان همیشه نقش به سزایی در جامعه خود داشته و دارند و ما این نقش را در خلق حماسه سیاسی در گناوه به خوبی دیدیم.

سلیمان نظام پور گفت: در همین نشست هایی که تا پیش از آغاز رسمی کار شورای چهارم شهر گناوه با اعضای محترم داشته ایم، اعضای شورا بر اجرای برنامه های فرهنگی و به ویژه حمایت از هنرمندان شهر گناوه تاکید داشته اند.

اجرای خانوادگی خانواده هنرمند غلامحسین صلاحی

مسئول انجمن موسیقی گناوه نیز در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نشست موسیقی به طور کلی 14 اثر موسیقی با سازهای مختلف به صورت بی کلام و با کلام اجرا شد.

حسین رئیسی گفت: در این نشست دو نفر از هنرمندان شهرستان دیلم به نام های فرشید داوودی و ایمان غلامپور به ترتیب به اجرای دو کار بی کلا م با ساز پیانو پرداختند.

وی ادامه داد: یکی از جالب ترین قسمت های این نشست بدون تردید به اجرای خانوادگی خانواده هنرمند غلامحسین صلاحی اختصاص دارد.

رئیسی اضافه کرد: در سومین اجرای این نشست غلامحسین صلاحی همراه با فرزندان خود یعنی بانو آهو صلاحی 14 ساله و آقای آریا مهر صلاحی پنج ساله موفق به اجرای دو کار زیبا به صورت تکنوازی ویولن توسط آریا مهر و همنوازی ویولن آهو همراه با نواختن ساز تمبک توسط پدرش بودیم که با استقبال چشمگیر علاقمندان رو به رو شد.

وی متذکر شد: در ابتدا آریا مهر که می توان لقب کوچکترین ویولن نواز استان بوشهر را به او داد، شروع به نواختن قطعه فولکلور روسی با ویولن کوچک خود به زیبایی هر چه تمام تر کرد و مورد تشویق بسیار علاقمندان قرار گرفت؛ کاری که تا پیش از این در شهرستان گناوه و حتی استان بوشهر، آن هم با چنین ساز مشکلی بی سابقه بود.

رئیسی بیان داشت: سپس بانو آهو صلاحی با همراهی نواختن ساز تنبک به وسیله پدرش قطعه تخصصی چهار مضرابی را در دستگاه شور از ساخته های استاد شکری اجرا کرد.

اجرای اثر تلفیقی غربی و ایرانی/ اجرای قطعات بی‌کلام توسط هنرمندان گناوه

وی با اشاره به این هنرمند نوجوان موسیقی گناوه تصریح کرد: آهو صلاحی ویولن را در 8 سالگی با مربیگری استاد امیر حسین به نژاد شروع کرده و اولین اجرای خود را با نواختن آهنگ (الهه ناز) در شیراز آغاز کرده و حالا نیز در حال آموختن همین ساز زیر نظر استاد ولی زاده است.

مسئول انجمن موسیقی گناوه ادامه داد: در این نشست یک اثر تلفیقی غربی و ایرانی با نوازندگی بهزاد دشتی زاده، بهزاد کریمی، فریدون عابدین، خانم سعد زاده و با خوانندگی اکبر یوسف زاده اجرا شد که مورد استقبال فراوان علاقمندان به موسیقی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: قطعه پرنده نیز با هنرمندی گیتاریست جوان گناوه امین خلیجی و خوانندگی حسین رئیسی اجرا و کار بعدی نیز قطعه بی کلام سپهر بود که توسط علی مومنی، بهزاد کریمی و حسین رئیسی انجام شد.

رئیسی تصریح کرد: یکی دیگر از کارهایی که در این نشست اتفاق افتاد، اجرای قطعه ترکمن اثر استاد حسین علیزاده توسط بهزاد دشتی زاده هنرمند تار نواز گناوه ای بود که شوری عجیب در سالن اجرای نشست به پا کرد و علاقمندان به این ساز اصیل را به تحسین این نوازنده وا داشت.

وی خاطر نشان ساخت: از دیگر آیتم های خوبی که در اکثر برنامه های انجمن موسیقی گناوه اجرا می شود، قطعات بی کلامی است که توسط گیتاریست برجسته شهرستان یعنی وحید اسماعیلی تنظیم و اجرا می شود.

رئیسی عنوان داشت: در این نشست نیز ایشان با همراهی چهار تن دیگر از هنرمندان موسیقی گناوه یک قطعه بی کلام زیبا اجرا کردند که موجبات رضایتمندی حاضران در سالن را فراهم ساخت.

خواسته‌های هنردوستان گناوه‌ای/ عدم حضور رئیس ارشاد گناوه در مراسم

در این نشست همچنین جمعی از هنرمندان شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار برگرداندن فوری دوربین فیلمبرداری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان از سوی فرمانداری گناوه شدند و بیان داشتند: این دوربین برای ضبط نشست ها و همایش های هنری، فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز هنرمندان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه است.

یکی از هنرمندان شهرستان گفت: بارها به دلیل نبود دوربین نتوانسته ایم، برنامه اجرا شده را به صورت ضبط شده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال کنیم.

وی بیان داشت: به ما گفته اند که تنها به مدت 20 دقیقه می توان از مراسم شما فیلم گرفته و بعد دوربین را به فرمانداری برگردانیم و چرا باید دوربین ارشاد برای چندین ماه متوالی در فرمانداری باشد.

این هنرمند تصریح کرد: فرمانداری باید در تخصیص اعتبارات فرهنگی، سهم قابل توجهی را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اختصاص دهد و از آن محل سه دوربین فیلمبرداری و عکاسی برای ضبط این همایش ها توسط ارشاد خریداری شده و مورد استفاده قرار بگیرد.

از نکات قابل تامل در این نشست موسیقی، عدم حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناوه و مشکل کمبود جا در سالن مجتمع خلیج فارس بود تا آنجایی که برخی علاقمندان ناچار به رفتن شدند و می طلبد تا مسئولان شهرستان به فکر ساختن یک سالن با ظرفیت بیش از 500 نفر باشند.