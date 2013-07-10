عبدالکریم شعبانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سبدهای غذایی و مواد بهداشتی یک ماهه به مناسبت فرار رسیدن ماه مبارک رمضان بین یکهزار و250 خانوار زلزله زده استان بوشهر توزیع شد.
وی به دیگر برنامههای هلال احمر در این ایام اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری طرح همای رحمت با مشارکت خیرین استان بوشهر در قالب توضیع بسته های غذایی به صورت شبانه درب خانه نیازمندان که از قبل شناسایی میشوند و برپایی سفره ای افطار در سطح استان از دیگر برنامههای این ایام است.
مديرعامل جمعيت هلال احمر استان بوشهر اضافه کرد: سفرههای افطار در پنج نقطه از مناطق زلزلهزده استان بوشهر شنبه، شاهگاه، درویشی، اسلام آباد، رزم آباد با مشارکت جمعیت حلال احمر استانهای خوزستان، هرمزگان، ایلام، فارس و کهکیلویه و بویراحمد برپا میشود.
وی به برنامه زمانبندی برگزاری این سفرهها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: سفره مهربانی در شهر شنبه توسط استان فارس و در روز 15 رمضان برگزار می شود و در باغان و درویشی نیز استان خوزستان در روزهای 19 و 20 رنضان سفره مهربانی را برپا میکند.
شعبانزاده ادامه داد: همچنین در روستای چاهگاه توسط استان ایلام در روز 21 رمضان سفره برگزار میشود و استان کهگیلویه و بویر احمد نیز در روستاهای اسلامآباد و حاج احمدی در روز 22 رمضان سفره برپا میکند و در روستای کردلان نیز توسط استان بوشهر در 24 رمضان سفره مهربانی برپا خواهد شد.
وی با اشاره به زمان فراخوان مشارکت این برنامه در 15 شعبان همزمان با زادروز خجسته قائم آل محمد، تصریح کرد: زمان اجرا طرح و توزیع نیز اول تا پایان ماه مبارک رمضان است.
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