لزوم رعايت شئونات ماه رمضان از سوی شاغلان واحدهاي صنفي گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی شامگاه سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: مديران، متصديان، شاغلان واحدهاي صنفي و اماكن عمومي با حفظ قداست اين ماه مبارك بايد از هرگونه تظاهر به روزه خواري در واحدهاي صنفي خود خودداري کنند.

وی تصریح کرد: متصديان تمامی مراكز پذيرایي اعم از مراكز پذيرايي درون شهري و بين راهي كه قصد ارائه خدمات در طول روز را دارند باید مجوز لازم را از اداره نظارت براماكن عمومي اخذ کنند.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان گفت: مراكز پذيرایي مجاز مستقر در داخل مراكز اقامتي فقط مجاز به ارائه خدمات به مسافران خود هستند.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌

وی افزود: واحدهاي پذيرایي داراي مجوز فعاليت بايد نسبت به استتار كامل مكان به نحوي كه از بيرون قابل رؤيت نباشد، اقدام کنند.

سردار رحمتی با بیان اینکه برگزاري هرگونه مراسم جشن در ايام و ليالي قدر و شهادت حضرت علي (ع) ممنوع است، اظهارداشت: با متظاهران به روزه خواري در ملاء عام برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی در ادامه از مردم استان خواست در صورت مشاهده تخلف مراتب را بلافاصله از طريق شماره تلفن : 110 و يا 2183484 ( ستاد خبري اداره نظارت بر اماكن عمومي ) اطلاع داده تا در كوتاهترين زمان مورد رسيدگي قرار گيرد.