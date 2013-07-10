فرودگاه پارس آباد شهریور ماه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی عملیات بهسازی فرودگاه پارس آباد تصریح کرد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی نزدیک به 30 درصد است.

وی اضافه کرد: تا کنون بالغ بر هفت میلیارد و 200 میلیون ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

به گفته کریمی، بهسازی و تعریض باند، بهسازی سالن پذیرش مسافران و محوطه فرودگاه از جمله اقدامات تعبیه شده در این پروژه است.

فرماندار پارس آباد تاکید کرد: با آمادگی فرودگاه پارس آباد زمینه فرود هواپیماهای مسافربری که بیش از دو سرنشین دارند نیز فراهم می شود.

وی تکمیل این پروژه را زمینه ساز توسعه تعاملات این شهرستان با سایر استانها و حتی کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: علاوه بر جابه جایی مسافر زمینه نقل و انتقال کالا نیز به سایر نقاط تسهیل می شود.