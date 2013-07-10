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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۰

تشکل پاکستانی؛

از مواضع ایران، ترکیه و اتحادیه آفریقا درباره مصر تقدیر می‎کنیم

از مواضع ایران، ترکیه و اتحادیه آفریقا درباره مصر تقدیر می‎کنیم

یکی از تشکل‎های پاکستانی با درخواست محکومیت کودتای نظامی در مصر؛ از مواضع ایران، ترکیه و اتحادیه آفریقا تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِنیوز پاکستان، "شورای ملی یاکجهتی" پاکستان از دولت خواست تا نسبت به کودتای نظامی در مصر اعتراض کند و با شدت لغو قانون اساسی و برکناری رئیس جمهور دموکراتیک یک کشور پاکستانی را محکوم کنند.

رهبران شورا، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کردند که تنها راه حل بحران مصر، برگشت قانون اساسی و محمد مرسی -رئیس جمهوری منتخب- است.

آنها از محکومیت کودتای نظامی توسط ایران، ترکیه و اتحادیه آفریقا تقدیر کردند و افزودند: "ما همچنین رهبری کشورهای اسلامی که از کودتا در مصر استقبال کردند، را محکوم می کنیم."

در این کنفرانس، آصف لقمان قاضی، امین شهیدی، پیر عبدالرحیم، ساقب اکبر، میان محمد اسلام و عبید اوراکزای صحبت کردند.

 

کد مطلب 2093992

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