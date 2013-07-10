الكترونيكي كردن خدمات دولت باعث كاهش تخلفات اداري در دستگاه هاي دولتي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی شامگاه سه شنبه در نخستین جلسه کمیته مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی استان کردستان اظهار داشت: الکترونیکی کردن خدمات دولت و شناخت هرچه بیشتر ارباب رجوع از حق و حقوق خود در مراجعه به ادارات و سازمان هاي دولتي ميزان وقوع رشوه و فساد اداری را به حداقل می رساند.

وی افزود: معضل رشوه در درون سیستم های اداری می تواند آسیب های جبران ناپذیری را بر جامعه وارد ساخته و موجبات خسارت های مالی و روحی و روانی را بر ساختار اجتماعی وارد كند و به همين دليل بايد به صورت جدي با اين پديده مقابله كرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان عنوان کرد: در این راستا دولت تلاش فراوانی برای ریشه یابی و برخورد قاطعانه با این معضل را در دستور كار قرار داده و در حقیقت تشکیل کمیته مبارزه با رشوه به عنوان یکی از راه های اصلی و اساسی در اولویت برنامه ها قرار گرفته است.

لهونی ادامه داد: خوشبختانه در چند سال اخیر کمیته مبارزه با رشوه در استان کردستان نیز فعالیت های گسترده ای را برای ریشه کنی و مقابله با این پدیده به عمل آورده است و این تلاش ها موجب شده تا کردستان در این زمینه در جمع استان های برتر كشور قرار گیرد.

وی عنوان کرد: برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه باید همه مسئولان دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی منسجم و کارآمد تلاش خود را مضاعف کنند و در راستاي مقابله با اين پديده مخرب در سراسر استان برنامه ريزي بهتري داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان افزود: فرمانداری هاي تابعه استان نیز باید بر طبق دستورالعمل ابلاغی نسبت به تشکیل کمیته مذکور در سطح شهرستان ها اقدام نموده و با افزایش بازرسی های مستمر و مداوم از نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی شهرستان به منظور جلوگیری از احتمال بروز معضل رشوه گیری اقدام کنند.

وی ایجاد فضای مناسب برای پاسخگویی به ارباب رجوع و نیز ارتقا سلامت اداری را از اولویت های تشکیل این کمیته برشمرد و گفت: تعامل و همكاري هر چه بهتر در اين زمينه بايد به عنوان يك اولويت در دستور كار قرار گيرد.