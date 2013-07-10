ایران و افغانستان بیانیه مشترک صادر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بيانيه معاونان وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري افغانستان به این شرح است:

بنا به دعوت جناب آقاي دكتر سيدعباس عراقچي معاون آسيا، اقيانوسيه و مشترك المنافع وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ، جناب آقاي ارشاد احمدي معين سياسي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي افغانستان از تاريخ 16 الي 18 تير/سرطان مطابق با 7 لغايت 9 جولاي 2013 از تهران ديدار رسمي بعمل آورد.

گفتگوها و مذاكرات در فضاي دوستانه و صميمانه ميان معاونان محترم وزارت هاي امور خارجه دو كشور صورت گرفت كه طي آن بر تحكيم و گسترش مناسبات دوجانبه تاكيد و در خصوص همكاري هاي منطقه اي و بين المللي مشورت و تبادل نظر به عمل آمد.



- طرفين ضمن ابراز رضايت از سطح موجود مناسبات، تداوم نشست هاي مشورتي و سياسي را مفيد و موثر خوانده و بر تقويت و گسترش همكاري ها ميان دو كشور دوست و برادر در عرصه هاي مختلف تاكيد كردند.

- دو طرف بر تقويت و تداوم همكاري هاي مشترك در زمينه مبارزه با تروريزم و افراط گرايي تاكيد كردند.

- طرفين كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر را مشكلي جدي ارزيابي نمودند كه مبارزه موثر با آن از توان يك كشور خارج است و نيازمند همكاري هاي بيشتر دوجانبه، منطقه اي و بين المللي مي باشد.

- طرف ايراني حمايت خود را از پروسه صلح افغانستان تحت رهبري و مالكيت دولت افغانستان و با رعايت مفاد قانون اساسي اين كشور اعلام داشت و تصريح نمود: افغانستان صلح آميز و با ثبات مي تواند نقش مفيدي را در بسط و توسعه تجارت و ترانزيت دو كشور و منطقه ايفا كند.

- طرفين اطمينان دادند كه هيچ اقدام و تعهدي كه امنيت يكديگر را تهديد نمايد، صورت نداده و نپذيرند و متعهد گرديدند كه اجازه هيچ گونه تهديدي عليه طرف مقابل از خاك خود را ندهند.