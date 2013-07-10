برپایی جلسات قرآنی باعث رشد و تعالی فرهنگ اسلامی در جامعه می شود

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد رضایی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دهگلان که با محوریت ماه مبارک رمضان و برنامه های قرآنی تشکیل شد، اظهار داشت: ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن و ماه پر خیر و برکتی است و باید سعی کنیم از این ماه نهایت استفاده را ببریم.

وی افزود: ما باید به خروجی برنامه های خود اهمیت دهیم که آیا برنامه ای که در نظر داریم و آن را اجرا می کنیم برای افراد جامعه سودمند است یا خیر و باید برنامه هایی را بکار بریم که در رشد و تعالی افراد موثر باشد.

فرماندار دهگلان به مساله نماز اشاره کرد و ادامه داد: مساله نماز و برپایی نماز جماعت و جلسات قرآنی بسیار موثر است و این امر باید در همه ادارات و مساجد شهر طوری فرهنگ سازی شود که مردم نماز را در راس امور خود قرار دهند.

رضایی به موضوع مهم قرآن و فعالیت های قرآنی اشاره کرد و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به این مسئله، اهمیت و جایگاه قرآن را در راس همه امور عنوان کرد.

وی یادآور شد: قرآن کتاب آسمانی و مقدس همه ما مسلمانان است و باید به معارف قرآن اهمیت داده شود و قرآن در عمل و در وجود همه ما رسوخ پیدا کند.

فرماندار دهگلان بیان کرد: نهادهای دولتی در اجرای برنامه های ماه رمضان باید با همدیگر هماهنگ شوند تا خللی در ایجاد برنامه ها ایجاد نشود، چرا که هماهنگی با همدیگر باعث رونق بهتر و ایجاد برنامه های موثرتر می شود.

برگزاری جلسه شورای زکات شهرستان دهگلان

جلسه شورای زکات شهرستان دهگلان با حضورفرماندار، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان، امام جمعه و دیگر اعضاء شورا در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.

فرماندار شهرستان دهگلان در این جلسه با اشاره به حماسه سیاسی 24 خرداد ماه سال جاری گفت: ملت ایران در 24 خرداد ماه سال جاری در پای صندوق های اخذ رای یک بار دیگر دشمنان را نا‌امید و دوستان این انقلاب را امیدوار کردند و مردم شهرستان دهگلان هم یک بار دیگر حماسه خلق کردند و درصد حضور آنها در انتخابات نسبت به کشور و استان بی نظیر بود.

محمد رضائی افزود: همه گروه ها، سلایق و احزاب، آزادانه به میدان آمدند تا حماسه حضور را به رخ دنیا بکشند و با مشارکت گسترده، مواضع نظام در همه حوزه ها تقویت شد و در دنیا سربلند شدیم.

وی اظهار داشت: مردم ایران در تحقق شعار امسال رهبر معظم انقلاب نمره قابل قبولی کسب کردند و اکنون باید حماسه اقتصادی را در کشور رقم بزنند.

فرماندار دهگلان با اشاره به حماسه اقتصادی و نقش زکات در تحقق آن، فرهنگ سازی پرداخت زکات را مهمترین اقدام در این خصوص عنوان کرد و ادامه داد: باید بنای برنامه ریزی را بر رونق زکات بگذاریم و این امر جز با فرهنگ سازی میسر نمی شود.

رضائی به مشارکت گسترده مردم شهرستان در پرداخت زکات اشاره کرد و یادآور شد: مردم ولایتمدار شهرستان دهگلان به دلیل داشتن ایمان بالا و روحیه خیرخواهی در زمینه پرداخت زکات پیشگام هستند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی به ضرورت دریافت زکات بر مبنای ضوابط شرعی و قانونی اشاره کرد و خواستار فرهنگ سازی عمومی و اطلاع رسانی هرچه بیشتر مصادیق صحیح، شیوه وصول و موارد هزینه کرد زکات در شهرستان شد.

فرماندار دهگلان بیان کرد: آگاهی مردم از منفعت پرداخت زکات، افزایش اقبال مردم برای ادای این فریضه الهی را به همراه دارد و با وجود این فریضه خوب، زمینه ریشه کنی فقر در شهرستان فراهم می شود.

رضائی گفت: با ایفای نقش روحانیان منطقه در ترویج فرهنگ زکات، این سنت حسنه در جامعه نهادینه شود.