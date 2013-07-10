به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدينژاد شامگاه گذشته سه شنبه 18 تیر ماه در فضايي صميمي پس از گفتگو با عوامل و بازيگران مجموعه تلويزيوني "مادرانه" از تلاشهاي آنها تقدير كرد.
در حين ضبط يكي از پلانهاي اين سريال در حضور رييس جمهور، جواد افشار كارگردان، محمدرضا شفيعي تهيهكننده و سعيد نعمتالله نويسنده اين سريال در خصوص چگونگي مراحل توليد و ساخت و محتواي آن توضيحاتي را به وی ارائه كردند.
سریال رمضانی "مادرانه" با حضور بازیگرانی چون مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، شقایق فراهانی، مهرداد ضیایی، عباس غزالی، آتیلا پسیانی و هستی مهدویفر آخرین روزهای تولید خود را پشت سر میگذارد.
در خلاصه داستان این سریال آمده است: اردلان تمجید (با بازی سلطانی) ۲۰ سال پیش، پس از رها کردن نامزد سابقش مریم (شقایق فراهانی)، با زنی متمول به نام رعنا (زنگنه) ازدواج میکند. حالا این ازدواج به جدایی رسیده و زن، بچههایش را میخواهد اما مرد امتناع میکند.
تدوین همزمان سریال را خشایار موحدیان و سودابه سعیدنیا برعهده دارند و رضا شهبازی نیز صداگذار آن است.
"مادرانه"در ۳۰ قسمت ۳۵ دقيقهاي از امشب چهارشنبه 19 تیر هر شب ساعت 21 از شبكه سوم سيما پخش ميشود.
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