  1. حوزه و دانشگاه
۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰

 هفتاد و نهمین آزمون زبان تولیمو فردا برگزار می شود/ آخرین مهلت دریافت کارت

 هفتاد و نهمین آزمون زبان تولیمو فردا برگزار می شود/ آخرین مهلت دریافت کارت

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به برگزاری هفتاد و نهمین آزمون زبان تولیمو در 8 شهر گفت: داوطلبان تا پایان وقت امروز می توانند کارت آزمون خود را دریافت کنند. 

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفتاد و نهمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2013) فردا پنجشنبه 20 تیرماه در 8 شهر اصفهان، بابل، تبريز، تهران، شيراز، كرمان، رشت و مشهد برگزار می شود. 

وی افزود: برگ راهنما و كارت شركت در آزمون از روز سه‌‌شنبه 18 تیرماه بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org قرار دارد و داوطلبان تا پایان وقت امروز می توانند با وارد كردن اطلاعات شامل شماره پرونده و كد رهگيري و يا نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره كارت ملي خود نسبت به پرينت آن اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: هر داوطلب براي شركت در جلسه آزمون بايد پرينت كارت شركت در جلسه آزمون و اصل كارت ملي يا گذرنامه خود را ارائه کند اما چنانچه با اشكالي در كارت برخورد کردند مي توانند با مراجعه به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي كارت خود  اقدام کنند. 

کد مطلب 2094007

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