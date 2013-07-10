کمبود دارو را نمی توان انکار کرد/ داروهای گمرک باید هرچه سریعتر ترخیص شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان افزود: شرایط حوزه سلامت به گونه‌ای است که باید با شناسایی مشکلات بهداشت و درمان درصدد رفع نواقص موجود برآییم.

وی با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی رفع مشکلات در حوزه سلامت کشور، تصریح کرد: یکی از این معضلات بحث کمبود دارو است که در حال حاضر بسیاری از بیماران را دچار استرس و نگرانی کرده زیرا تهیه دارو برای این افراد به قدری سخت شده که حاضرند برای به دست آوردن آن، مبلغی کلانی را نیز بپردازند

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دپوی داروها در گمرک را از عوامل مهم کمبود دارو خواند و تاکید کرد: این داروها باید هرچه سریعتر ترخیص شود زیرا نبود یا کمبود این داروها در کشور منجر به نایاب شدن آنها و در شرایطی نیز باعث بالا رفتن بیش از حد قیمت دارو می‌شود.

رستمیان با بیان اینکه اولویت‌بندی دارو به سه بخش تقسیم می‌شود، یادآور شد: داروی رتبه A دارای اهمیت بالا و از ضروری‌ترین اقلام دارویی به حساب می‌آید؛ داروی رتبه B نیز از لحاظ اهمیت، دارای مرتبه متوسطی و داروهای رتبه C هم جز دسته داروهای غیرضروری هستند.

وی یادآور شد: مسئولان وزارت بهداشت باید تمام تلاش خود را در جهت رفع معضلات اقلام دارویی که در رتبه A قرار دارند به کار گیرند زیرا این ردیف داروها با سلامت بیماران ارتباطی تنگاتنگ دارد.

رستمیان با تاکید بر اینکه باید با برنامه‌ای بلندمدت روز به روز از وابستگی‌مان نسبت به داروهای وارداتی کم کنیم، تصریح کرد: کارخانه‌های داروسازی جزء صنعت‌های پردرآمد کشور به شمار می‌رود بنابراین می‌توان با برنامه‌ای هدفمند و بلند مدت تهیه دارو را در اختیار کارخانجات داخلی قرار داد زیرا این توانایی و قابلیت در کشور ما وجود دارد تا بسیاری از داروهایی که از خارج وارد می‌شود را در داخل تولید کنیم.

وی یادآور شد: اگر هر سال سهم ارزی در اختیار تولیدکننده را بیشتر کنیم به طور قطع می‌توانیم از میزان وابستگی‌مان به داروهای وارداتی کم کرده و مرجع ارز آوری در کشورمان باشیم؛ دراین شرایط اگر بتوانیم در برنامه‌ای ۵ ساله، هرسال ۲۰ درصد از این وابستگی را کم کنیم بسیاری از مشکلات حوزه سلامت برطرف خواهد شد.

رستمیان با بیان اینکه دارو جز اقلام مورد نیاز است و بازار فروش بالایی در کشورهای دنیا دارد، افزود: ممکن است سالانه یک یا دو درصد داروهای جدید وارد بازار شوند که نیاز به تکنولوژی دارد و این احتمال می‌رود که شاید در سال‌های اول نتوانیم به تولید این داروها دست یابیم اما به طور حتم در سال‌های بعد خواهیم توانست با کم کردن میزان وابستگی‌مان، داروهایی زیادی را تولید کنیم.

وی با یادآوری این نکته که نقش مدیریت در حوزه سلامت تاثیر مستقیمی با مشکلات این بخش دارد، یادآور شد: در شرایطی که بسیاری از منابع دارویی در کشورهای پیشرفته قرار دارند اما متاسفانه به دلیل مشکلات بانکی نتوانستیم ارز مورد نیاز را در اختیار واردکنندگان قرار دهیم تا از این منابع استفاده کنیم؛ امروزه مدیریت ضعیت در حوزه سلامت امکان شناسایی داروهای اولویت‌دار را سلب کرده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: لازم است تا کارخانجات تولید دارو نیز حمایت شوند زیرا در حال حاضر این کارخانجات نقدینگی خوبی ندارند و برای آنکه بتوانند مواد اولیه تولید دارو را از کشورهای دیگر وارد کنند با مشکلات زیادی روبرو هستند.