فوتبال خراسان رضوی از بی صداقتی رنج می برد/آمادگی پیام وحدت برای خروج از مشهد

به گزارس خبرنگار مهر، علی شیخ الاسلامی سه شنبه شب در اولین نشست خبری باشگاه ورزشی پیام وحدت خراسان رضوی در مشهد بیان کرد: ما بنا داریم در این باشگاه دو موضوع را به طور جدی به کار گیریم.

وی افزود: اول اینکه ما بنا نداریم به هیچ عنوان پاسخ کسی را بدهیم و بیانیه و جوابیه صادر کنیم و دوم اینکه در باشگاه پیام وحدت به هیچ عنوان درباره سیاه جامگان یا ابومسلم اظهار نظر نخواهد شد و ما فقط برای آنها آرزوی موفقیت و سلامتی خواهیم کرد.

شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه فوتبال ما از بی صداقتی رنج می برد و بیشترین ضربه را هم از همین نکته خورده ابراز کرد: ما در باشگاه پیام وحدت می خواهیم به گونه متفاوتی عمل کنیم.

تصمیم عدم همکاری چمنیان بعد از سفرآلمان قطعی شد

وی همچنین با اشاره به مطرح شدن نام عباس چمنیان به عنوان سرمربی تیم پیام وحدت عنوان کرد: قبل از رفتن چمنیان به آلمان توافقاتی در زمینه سرمربی گری ایشان در پیام وحدت صورت پذیرفت اما پس از برگشت ایشان از آلمان به رغم چندین جلسه ای که بین بنده و چمنیان برگزار شد در نهایت تصمیم چمنیان بر عدم همکاری با پیام وحدت قطعی شد.

مدیر عامل باشگاه پیام وحدت خراسان رضوی در ادامه از همکاری رهباردار سرمربی باتجربه فوتبال استان با تیم پیام وحدت خبر داد و اظهار کرد: تمرینات تیم پیام وحدت در حال حاضر در مجموعه ورزشی کارگران مشهد زیر نظر ایشان برگزار می شود.

وی همچنین با شاره به حضور چرمچی پیشکسوت فوتبال خراسان رضوی و بازیکن سال های دور پیام سابق ابراز کرد: وجود چرمچی در کنار تیم پیام وحدت کمک بسیاری به پیشرفت این تیم خواهد کرد.

شیخ الاسلامی همچنین عدم استفاده از چرمچی در هیات فوتبال خراسان رضوی را یکی از بزرگترین اشتباهات عباس چمنیان در زمان ریاستش بر هیات فوتبال استان دانست.

تدوین برنامه پنج ساله باشگاه برای صعود به لیگ برتر

وی با اشاره به زمان قرعه کشی لیگ دسته دوم فوتبال کشور اظهار کرد: بازی های تیم فوتبال پیام وحدت احتمالا از هفته اول مهر ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

شیخ الاسلامی همچنین از برنامه پنج ساله باشگاه پیام وحدت برای صعود به لیگ برتر فوتبال کشور خبر داد و تصریح کرد: امسال فقط به تیم دسته دومی مان می اندیشیم و از سال آینده تیم های پایه باشگاه را نیز راه اندازی خواهیم کرد.

لزوم راه اندازی کانون هواداران باشگاه پیام

وی در دادامه با اشاره بر لزوم راه اندازی کانون هواداران باشگاه پیام گفت: هواداران با کسب نتایج خوب به سمت ما خواهند آمد و تنها راه جذب هوادار کسب نتیجه است ضمن اینکه باشگاه پیام وحدت پس از شکل گرفن کامل ساختار و پیشرفت بیشتر نسبت به ایجاد کانون هواداران اقدام خواهد کرد.

باشگاه پیام وحدت آمادگی خروج از مشهد را دارد

مدیر عامل باشگاه پیام وحدت همچنین درباره امکان انتقال این باشگاه به یکی از شهرستان های استان ابراز کرد: در صورتی که شهرستانی در استان باشد که بتواند امکانات مورد نیاز باشگاه را فراهم کند و از یکسری زیر ساخت های مناسب همچون هتل، زمین چمن مناسب و دیگر ملزومات مورد نیاز یک تیم ورزشی برخوردار باشد و حمایت همه جانبه مسئولان آن شهرستان نیز وجود داشته باشد باشگاه پیام وحدت آمادگی خروج از مشهد را دارد.

وی تاکید کرد: البته ما در این انتقال مطمئنا اشتباه نیشابور را تکرار نخواهیم کرد چرا که ما دغدغه سیاست یا نماینده شدن را نداریم و قصدمان فقط پیشرفت فوتبال استان است.