سیدغلامرضا کاظمی دینان مدیر باشگاه مدیریت ارتباطات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت امنای باشگاه «مدیریت ارتباطات»، سیدغلامرضا کاظمی دینان، مدرس و مدیر باسابقه روابط‌عمومی را به عنوان مدیر این باشگاه انتخاب کرد.

باشگاه «مدیریت ارتباطات» نهادی علمی، فرهنگی و رفاهی است که اعضای آن را مدیران، خبرنگاران و کارشناسان رسانه، روابط‌ عمومی، تبلیغات، جامعه اطلاعاتی و بازاریابی تشکیل می‌دهند.

مراسم آغاز به کار رسمی این باشگاه که زیر مجموعه مؤسسه‌ای به همین نام است، روز دوم مردادماه برابر با 15 ماه مبارک رمضان در ضیافت افطاری با حضور استادان، مدیران و کارشناسان ارتباطات، روابط‌عمومی و رسانه افتتاح خواهد شد.

پیش از این اعلام شده بود حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، تولید کتب و نشریات تخصصی، راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه، ارائه خدمات رفاهی و اعزام مدیران و کارشناسان حوزه‌های یاد شده به نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی از جمله برنامه‌های باشگاه مدیریت ارتباطات است.