تخفیف خدمات دندانپزشکی موقوفه آقاکیانی در ملایر 10 درصد افزایش یافت

حجت الاسلام حاجی رضا زین العابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرداخت به موقع اجاره بهای موقوفات باعث اجرای نیت واقف در حوزه درمان و آموزشی می‌شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر با اشاره به نیت واقفان خیراندیش در این شهرستان به نیت درمانی واقف اشاره کرد و گفت: موقوفه دندانپزشکی طیبه آقاکیانی در دو شیفت صبح و بعد از ظهر آماده خدمات‌رسانی به مردم ملایر است.

وی عنوان داشت: این درمانگاه در دو شیفت صبح و بعدازظهر، با تخفیف 30 درصدی برای عموم مردم و تخفیف 50 درصدی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ارائه خدمات می‌کند.

زین العابدینی با اشاره به حلول ماه رمضان نیز گفت: به مناسبت ورود به ماه رمضان تخفیف دندانپزشکی موقوفه آقاکیانی در شهرستان ملایر از 30 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.

وی توسعه موقوفات با نیات پزشکی و نیات مورد نیاز جامعه را امری مهم و شایان توجه تلقی کرد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر همچنین به طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در سازمان اوقاف اشاره کرد و افزود: این مهم همواره در دستور کاری ادارات اوقاف است.

وی برگزاری محافل انس با قرآن کریم را از دیگر برنامه های ماه رمضمان در ملایر عنوان کرد.