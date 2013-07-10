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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۲

زین العابیدنی به مهر خبر داد:

تخفیف خدمات دندانپزشکی موقوفه آقاکیانی در ملایر 10 درصد افزایش یافت

تخفیف خدمات دندانپزشکی موقوفه آقاکیانی در ملایر 10 درصد افزایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر گفت: به مناسبت ماه رمضان تخفیف ارائه خدمات دندانپزشکی موقوفه آقاکیانی ملایر از 30 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.

حجت الاسلام حاجی رضا زین العابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرداخت به موقع اجاره بهای موقوفات باعث اجرای نیت واقف در حوزه درمان و آموزشی می‌شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر با اشاره به نیت واقفان خیراندیش در این شهرستان به نیت درمانی واقف اشاره کرد و گفت: موقوفه دندانپزشکی طیبه آقاکیانی در دو شیفت صبح و بعد از ظهر آماده خدمات‌رسانی به مردم ملایر است.

وی عنوان داشت: این درمانگاه در دو شیفت صبح و بعدازظهر، با تخفیف 30 درصدی برای عموم مردم و تخفیف 50 درصدی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ارائه خدمات می‌کند.

زین العابدینی با اشاره به حلول ماه رمضان نیز گفت: به مناسبت ورود به ماه رمضان تخفیف دندانپزشکی موقوفه آقاکیانی در شهرستان ملایر از 30 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.

وی توسعه موقوفات با نیات پزشکی و نیات مورد نیاز جامعه را امری مهم و شایان توجه تلقی کرد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر همچنین به طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در سازمان اوقاف اشاره کرد و افزود: این مهم همواره در دستور کاری ادارات اوقاف است.

وی برگزاری محافل انس با قرآن کریم را از دیگر برنامه های ماه رمضمان در ملایر عنوان کرد.

کد مطلب 2094021

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