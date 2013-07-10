لزوم جلوگیری از برخوردهای قهرانه با صاحبان تولید و صنعت در بهارستان

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار تاسف از برخوردهای قهرانه با صاحبان صنعت و تولید در شهرستان اظهار داشت: صاحبان صنعت و تولید همان کاری را در مقابل هجمه های سنگین تحریم انجام می دهند که رزمندگان ما در جریان هشت سال دفاع مقدس به ثمر رساندند.

وی افزود: امروز صنعتگران و تولیدکنندگان در مقابل هجمه های سنگین تحریم دشمن یک تنه ایستادگی کردند تا بتوانند به روند قابل قبول دست یابند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به صدور مجوز برای شرکت های صنعتی شهرستان های بهارستان و رباط کریم عنوان کرد: از روزی که مجوز شهرکها و لکه های صنعتی از سوی وزارت صنایح صادر شد شهرداری ها بر اساس قانون حق دخالت در حریم آن مناطق را ندارند.

نکو اضافه کرد: متاسفانه در شهرستان بهارستان هم اکنون موجی از نارضایتی صاحبان صنعت و تولید را مشاهده می شود که باید مسئولان استانی در این خصوص پاسخگو باشند.

این مسئول حمایت از صنعت و تولید را در شرایط کنونی یک امر ضروری دانست و گفت: برغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت تولید داخلی و صنعت ظاهرا برخی از مسئولان توجیه نشدند و چوب لای چرخ صنعت و تولیدی می گذارند.

نکو یادآور شد: نمونه بارز این بی توجهی ها و برخورد نامناسب در امر صنعت و تولید در شهر گلستان متوجه شهرداری گلستان است که بدون توجه به موازین قانونی بدترین برخوردها را با قشر صنعتگر و تولیدکننده داشته است.

وی ادامه داد: پروژه ای که 10 سال گذشته با هدف رونق بخشی به اقتصاد شهرستان توسط بخش خصوصی آغاز شده، به دلیل نگاه های متفاوت به چالش کشیده اند و با عنوان کردن مبالغ سرسام آور درصد سرکوب کردن اینگونه موارد هستند.

نماینده بهارستان و رباط کریم در مجلس، ضمن هشدار به برخی از مسئولان خواست که در برخورد با قشر صنعتگر و تولیدکننده نگاه مثبتی داشته باشند.