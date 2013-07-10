نگرانی از آتش سوزی در جنگلهای سردشت/ آتش نشانی مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعت بکر و جنگلهای انبوه سردشت در منطقه معروف بوده و با توجه به قرار گرفتن رودخانه های خروشان و آبشار زیبای شلماش سالانه پذیرای تعداد زیادی از گردشگران داخلی است. ولی متاسفانه کم توجهی این افراد بلای جان جنگلهای منطقه شده و سالانه شاهد آتش سوزی و از بین رفتن درختان، میوه های جنگلی و به خطر افتادن حیات وحش هستیم.

کمبود محیط بان، قرار گرفتن در نوار مرزی، وجود روستاهای متعدد در داخل این محدوده، قطع غیر مجاز درختان توسط جنگل نشینان، کمبود اعتبار لازم برای صیانت از جنگلهای سردشت اهم معضلاتی است که این طبیعت بکر منحصر بفرد با آن دست به گریبان بوده و با وجود هشدارها، هنوز مسئولان شهرستان سردشت از ادامه این روند اظهار نگرانی می کنند.

عدم آشنایی مردم با راه های حفاظت از جنگلها و عدم اطلاع رسانی توسط نهادهای متولی به مردم نیز باعث تخریب روز افزون این جنگلها و گرفتار طعمه حریق شدن درختان بلوط می شود. این در حالی است که این جنگل ها زیستگاه بسیاری از گونه های جانوری است که همه ساله بخش قابل توجهی از آنها، به دلیل آتش سوزی، یا تخلفات سودجویان و زمین خواران، تخریب می شود.

فعالیت گسترده زمین خواران در جنگل های سردشت

عضو شورای شهر سردشت در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت جنگلهای سردشت را نگران کننده دانست و افزود: متاسفانه در صورت ادامه این روند، مساحت 80 هزار هکتاری جنگل های سردشت طی آینده نزدیک به ۶۰ هزار هکتار کاهش یافته و برای احیای آن کاری نمی توان کرد.

صالح معروفی ضمن انتقاد از ضعف مدیریتی و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و جنگلی سردشت، اظهار داشت: مسئولان استانی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند چرا که در صورت از دست رفتن این میزان اراضی جنگی، ضربه جبران ناپذیری به طبیعت سردشت وارد شده و حیات گونه های گیاهی و جانواری را به خطر می افتد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه زمین خواران بدون هیچ ترس و دلهره ای اقدام به تخریب جنگل و تبدیل آن به زمین های زراعی و مسکونی در مناطق اطراف شهرها می کنند گفت: مسئولان باید با متخلفان به طور جدی برخورد کنند.

معروفی افزود: همچنین عدم آگاهی مردم به روش های حفاظت از جنگلها و پراکندگی جمعیت در این شهرستان، باعث تخریب روزافزون این منابع طبیعی با ارزش می شود.

حفاظت از ذخیره گاه های جنگلی آذربایجان غربی منتظر تامین اعتبار

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود 14 منطقه حفاظت شده ذخیره گاه جنگلی در سطح استان خبر داد و افزود: بر اساس مطالعات انجام شده حفاظت از 2 هزار و 400 هکتار از اراضی جنگلی در اولویت بوده که منتظر تامین اعتبار است.

علی پیرمرادی با اشاره به وجود گونه‌های درختان نادر جنگلی و مرتعی در طبیعت بکر جنگلی سردشت و پیرانشهر، ادامه داد: گردوی جنگلی، ارس، بنه، بادام کوهی و گونه مرتعی گون اهم گونه های با ارزش بوده که برای حفظ و تنوع زیستی در چرخه اکوسیستم و محیط‌ زیست مهم هستند.

وی از شناسایی ذخیره گاه جنگلی جدید در دره نژ اشنویه خبر داد و گفت: این منطقه با پوشش گیاهی بالای 85 درصد یکی از مناطق بکر و طبیعی بوده که باید با تهیه طرح ایجاد ذخیره‌گاه جنگلی گونه‌های نادر مرتعی و جنگلی این منطقه را نیز قرق و حفاظت کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی در ادامه انسان را مهمترین عامل تهدید کننده تخریب ذخیره گاه های جنگلی دانست و گفت: متاسفانه مردم به راحتی با حضور در این مناطق صعب‌العبور محصولات فرعی جنگلها را به صورت بی رویه برداشت و به مرور زمان باعث از بین رفتن پوشش گیاهی جنگلی می شوند.

پیرمرادی با انتقاد از دید اسراف و مصرف گرایانه به منابع طبیعی در جامعه، ادامه داد: چهار اصل در سیاست سازمان جنگل منابع آبخیزداری شامل حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی در استان باید اجرایی می شود.

وی همچنین از اجرای طرح صیانت از جنگلهای زاگرس در مناطق جنگلی آذربایجان غربی خبر داد و با بیان اینکه این طرح در راستای عملیات اصلاح و احیا مناطق جنگلی، اصلاح درختان جنگلی سردشت و پیرانشهر اجرا می شود، تقویت و ارتقا پوشش گیاهی، قطور و تنومند کردن تنه اصلی در ختان و تبدیل درختان شاخه زاد به بذر زاد را از اهم اهدف اجرای این طرح در استان عنوان کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری آذربایجان غربی اطفای حریق را از دیگر محورهای عملیاتی این طرح برشمرد و اظهارداشت: این کار با بکارگیری ادوات مجهز از جمله موتورهای اطفا حریق، خودروهای مجهز به وسایل آتش خاموش کن و نصب تابلوهای هشداری انجام می شود.

عدم چرای دام فرصت مناسبی برای آتش سوزی در طبیعت سردشت

فرماندار سردشت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم امکان نگهداری دام در سردشت به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، افزود: در این راستا وجود گیاهان خودرو و هرز طبیعت سردشت به دلیل عدم چرای دام و خشک شدن آنها، در فصل تابستان فرصت مناسبی برای آتش سوزی این گیاهان فراهم کرده که دستگاه های متولی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

ذبیح الله کاظمی با اعلام اینکه طی سالهای گذشته عامل اصلی آتس سوزی در جنگلهای سردشت عوامل طبیعی اعلام شد، اظهار داشت: با توجه به راه اندازی ايستگاه آتش‌نشاني اصلي‌ترين مشکل جنگل‌هاي سردشت رفع و شاهد کاهش میزان تلفات و خسارات وارده در صورت بروز حوادث خواهیم بود.

80 هزار هکتار از 110 هزار هکتار محدوده جنگلی آذربایجان غربی در سردشت واقع شده که بعنوان محل آغاز رویش جنگلهای زاگرس نیز معرفی می شود که نیازمند حفاظت و صیانت و اختصاص اعتبارات ویژه است.