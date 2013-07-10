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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

مقامات یوونتوس خواستار کاهش وزن "کارلوس ته‌وز" شدند

مقامات یوونتوس خواستار کاهش وزن "کارلوس ته‌وز" شدند

کادر فنی باشگاه یوونتوس از "کارلوس ته‌وز" خواسته که برای فصل جدید رقابتهای سری آ شش کیلوگرم وزن کم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ته‌وز ماه گذشته با انعقاد قراردادی سه ساله از منچسترسیتی به یوونتوس پیوست و به حضور هفت ساله در لیگ برتر انگلستان پایان داد. طبق گزارش رسانه‌های ایتالیایی یووه برای به خدمت گرفتن این مهاجم آرژانتینی 10 میلیون پوند به منچسترسیتی پرداخته است.

مهاجم جدید تیم فوتبال یوونتوس طی دو فصل حضور در منچستریونایتد و 73 بازی در این تیم 34 گل به ثمر رساند. این مهاجم چهار فصل هم در منچسترسیتی حضور داشت.

ته‌وز ماه گذشته در آزمون پزشکی باشگاه یووه شرکت کرد و "آنتونیو کونته"، سرمربی قهرمان ایتالیا، همان زمان به این بازیکن اعلام کرد که اضافه وزن دارد و باید در تور آمریکا که از 31 ژوییه (9 مرداد) آغاز می‌شود به سر وزن برسد.

 

کد مطلب 2094028

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