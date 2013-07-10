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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

ابراهیمی خبر داد:

دستگیری 39 شکارچی و صیاد متخلف در فارس

دستگیری 39 شکارچی و صیاد متخلف در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: مدير كل حفاظت محيط زيست فارس از دستگیری 39 شکارچی متخلف در استان طی 10 روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی توضیح داد: در اینو رابطه طي 10 روز گذشته لاشه دو راس كل وحشي، لاشه 54  قطعه  پرنده کبک و تيهو و 25 قطعه پرنده زنده گيري شده کبک ،تيهو و سهره، يک بهله عقاب زنده گيري شده ، دو قطعه لاک پشت زنده ،70 قطعه ماهي صيد شده غير مجاز و سه رشته تور ماهيگيري غير مجاز  توسط نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست فارس کشف و ضبط شد.

وی در اين رابطه گفت: با تلاش و کوشش نيروهاي يگان اين اداره کل طي 10 روز گذشته تعداد39 نفر متخلف و شکارچي دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند. اين متخلفين   طي عمليات هايي  در شهرستانهاي لامرد، اقليد، نورآباد، فيروزآباد، داراب، لار، سروستان و بختگان، زرين دشت و جهرمتوسط گشت سيار اداره کل دستگير شدند.

وي در همين راستا گفت: از اين متخلفين 19 قبضه اسلحه ساچمه زني و گلوله زني و 10قبضه اسلحه غيرمجاز كشف و ضبط شد.

مدير کل حفاظت محيط زيست همچنين خبر از كشف سه رشته  تور ماهيگيري و  70قطعه ماهي صيد شده داد.

ابراهیمی کارنامی ضمن اشاره به اهميت حفظ تنوع زيستي گفت: ماهيان رودخانه اي نقش مهمي در اكوسيستم هاي آبي به خاطر حفظ تنوع زيستي رودخانه ها دارند و استفاده از روشهاي غير مجاز همچنين صيد در  فصول غيرمجاز سبب بروز اختلال اكولوژيكي در رودخانه ها مي شود.

کد مطلب 2094040

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