کرمان کمترین تنش های کاری را در بخش کارگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی عصر سه شنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمان، با بیان اینکه این کانون یک تشکل صنفی اثر گذار است، گفت: نمایندگان جامعه کارگری می توانند با رعایت دقیق قوانین و مقررات و ایجاد تفاهم با کارفرمایان نقش بیشتری را در افزایش کمی و کیفی تولید ایفا کنند.

وی یکی از شرایط تحقق حماسه اقتصادی را ایجاد هم دلی و تفاهم بین کارگران و کارفرمایان اعلام کرد و گفت: مدیران و کارفرمایانی که ببینند کارگران واحد کاری، دلسوزتر از آنها برای ارتقا تولید تلاش می کنند، مطمئناا از کارگران بنگاه اقتصادی خود تحت هر شرایطی دفاع می کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه کارگران واحدهای کاری بالای 35 نفر می توانند شورای اسلامی کار را تشکیل دهند، گفت: این اداره کل طبق برنامه ابلاغی از سوی وزارت خانه در سال 92 باید هشت شورای اسلامی کار را در واحدهای کاری استان تشکیل دهد که تا کنون از این تعداد چهار شورا را تشکیل داده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: هدف از ادغام وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه اجتماعی در کنار صرفه‌جویی‌های بخش اقتصادی، ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر بود و هم اکنون نیز این وزارت خانه با 11دستگاه اجرایی؛ تعاون ، كار و رفاه اجتماعي، بهزيستي، بيمه سلامت، تامين اجتماعي در بخشهاي بيمه اي و درمان، صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، فني و حرفه اي، مديريت باننشستگي، صندوق مهر امام رضا و بانكهاي توسعه و تعاون و رفاه در استانها، به مردم خدمت رسانی می کند.

به گفته رحمانی در استان کرمان نیز دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه وزارت خانه در قالب شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ماهانه تشکیل جلسه می دهند و با توجه به حضور مدیران کل دستگاه‌های تاثیرگذار در شورای هماهنگی، این شورا با قابلیت‌های اثرگذار به صورت هدفمند در حال حرکت است تا از ظرفیت‌هایی که در این دستگاه‌ها وجود دارد، برای توسعه مطلوب استان‌ بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به اثرات تحریم بر برخی از بخشهای اقتصادی کشور گفت: اعمال این تحریمها موجب شد که به اقتصاد داخلی کشور بیش از پیش ایمان بیاوریم و این امر موجب پیشرفت در بسیاری از امور شده است.

رحمانی با قدردانی از کارگران خدوم پهناورترین استان کشور گفت: در سال گذشته استان کرمان و قم کمترین تنشهای کاری را در بخشهای کارگری داشت و مردم پر تلاش استان کرمان افتخار می کنند که پس از استان خراسان جنوبی دارای کمترین نرخ بیکاری در کشور هستند.

وی بر ضرورت خدمت صادقانه و بی منت به آحاد مردم تاکید کرد و گفت: ما وظیفه ای جز خدمت به اقشار مختلف مردم به ویژه قشر زحمت کش و تلاشگر کارگر نداریم.

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با تاکید بر دفاع از حقوق حقه کارگران افزود: در چهارچوب قانون و در راه خدمت به قشر خدوم کارگر با تمام توان تلاش خواهیم کرد.

در ابتدای این جلسه، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمان با ابراز خشنودی از فضای تفاهم و تعامل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان و تشکل های کارگری به بیان پاره ای از مشکلات فراروی تشکل های کارگری پرداخت و خواستار فعال تر شدن بخش بازرسی ها در این حوزه شد و افزود: اشتغال زایی در کارخانه ها و شرکت های استان کرمان می تواند با رونق بیشتری دنبال شود.

علی اکبر رواقی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمان، از فعالیت 101 شورای اسلامی کار در کارخانه ها و شرکت های این استان خبر داد.

در این جلسه اعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان به بیان مشکلات و دیدگاههای خود در زمینه مسائل کارگری پرداختند.

