روزه باعث تقويت اعتماد به نفس مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، كارشناس اداره روان وزارت بهداشت،‌ با اشاره به اينكه در ماه رمضان افراد بر هيجانات و وسوسه هاي دروني خود بيشتر كنترل دارند، افزود: به علت اين كه در ماه رمضان افراد از انجام دادن يك سري از اعمال خودداري كرده و بر گفتار و خشم خود بيشتر كنترل دارند، باعث مي شود تعارضات اجتماعي نيز كاهش پيدا كند و به بهتر شدن روابط اجتماعي كمك زيادي مي كند.

به گفته معصومه افسري، روزه عامل بازدارنده از گناه و شهوت، عامل تقويت اراده، صبر و استقامت، عامل نظم و انضباط و آموزش دهنده قناعت و درمان بيماري ها و ارتقا سلامت افراد است.

این كارشناس اداره روان تصريح كرد: ماه رمضان فرصت خوبي براي ترك رفتارهاي نادرست مانند پرخاش كردن، اداي كلمات زشت و عادات نادرست مانند سيگار كشيدن است.

افسري خاطرنشان ساخت: در سايه تمرين يك ماهه كه اين اعمال و رفتارها در طول روز كنار گذاشته مي شوند، آمادگي لازم براي ترك دائمي آنها نيز فراهم مي شود و فرد مي بيند كه توان كافي براي ترك كامل اين اعمال را در ساير ايام نيز دارد.

وي در خصوص اثرات جسماني روزه گرفتن گفت: تحقيقات نشان داده است در طول روزه داري دستگاه گوارش براي حدود چندين ساعت خالي مي ماند و در واقع اين دستگاه و سيستم اعصاب مركزي كه در هضم و جذب مواد غذايي دخالت دارند استراحت مي كند و بعد از روزه داري به نحو بهتري اعمال خود را انجام مي دهند و به عبارت ديگر متابوليسم بدن نرمال مي شود.

این كارشناس اداره روان وزارت بهداشت افزود: پيروي از يك برنامه غذايي صحيح در ايام ماه رمضان از اهميت ويژه اي برخوردار است تا هم بتوان عادات غذايي غلط را اصلاح كرد و هم از بركات معنوي اين ماه بهره برد.